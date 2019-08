Live-Ansicht kommt: Revolution bei Google Maps - und sie soll erst der Anfang sein

Bald für alle Smartphones verfügbar

Google Maps: Hilft in vielen Lebenslagen. In Zukunft blendet es sogar direkt ins Kamerabild zahlreiche Informationen ein.

Monatelang hat Google an dieser neuen Funktion gearbeitet, in Kürze können wir sie nutzen: Google Maps bekommt eine völlig neue Live-Ansicht.

Mountain View - Google Maps wird jeden Tag von Millionen Menschen genutzt, um von A nach B zu gelangen oder neue Orte zu entdecken. Und auch wenn die App inzwischen eine große Hilfe bei der Navigation ist und diese auch sicherer machen kann - an manchen Stellen stoßen Google Maps und auch seine Nutzer erstaunlich schnell an Grenzen. Eine völlig neue Funktion namens „Live View“ soll dafür jetzt eine Lösung bieten.

Im Vor-Smartphone-Zeitalter war das Erkunden einer Stadt über Stadtpläne aus Papier bekanntlich normal. So irrte man mit den Falk- und ADAC-Stadtplänen herum - und mit etwas Glück passte der abgebildete Straßenabschnitt zur Realität. Vorausgesetzt, dass der Nutzer in der Lage war, die Karte richtig zu deuten - und eine Idee davon zu haben, wo er sich eigentlich befindet.

Google Maps: Navigation wird künftig völlig anders aussehen

Wo befinde ich mich wirklich und wo muss oder sollte ich hin? Genau diese Frage will Google Maps nun deutlich besser beantworten. Anders als bisher sollen Navigations-Informationen nicht nur auf einer digitalen Karte in der App angezeigt werden. Bei der „Live View“ genannten Funktion werden die Orts- und Routeninformationen direkt in der aktuellen Kamera-Ansicht eingeblendet.

Konkret bedeutet das bei Google Maps mit der in Kürze für Apple- und Android-Nutzer verfügbaren Funktion: Der Nutzer hält sein Smartphone vor sich in die Höhe und sieht dort nicht nur das aktuelle Kamerabild; diese Ansicht wird vielmehr erweitert um zahlreiche hilfreiche Informationen. Der Fachbegriff hierfür lautet „Augmented Reality“ - und was nun den Weg zu Google Maps findet, gibt es bislang auch schon etwa bei Ikea, in dessen App man virtuelle Möbel in echten Umgebungen simulieren kann.

Neue Funktion von Google Maps: So soll es aussehen.

Neue Funktion von Google Maps begeistert bereits erste Nutzer

Mit „Live View“ will es Google Maps deutlich einfacher machen, virtuelle Informationen über Routen sowie wichtige und interessante Punkte mit der Realität in Einklang zu bringen. Google Street View war also nur ein Anfang.

Dass sich die neue Google-Maps-Funktion großer Beliebtheit erfreuen könnte, lässt sich schon an den Reaktionen der ersten Tester ablesen. Die sogenannten „Local Guides“ haben das Feature in den vergangenen Monaten auf Herz und Nieren geprüft - und wenn man den einschlägigen Foren glaubt, steht den Google-Maps-Nutzern in Deutschland sehr bald eine wertvolle neue Funktion zur Verfügung.

Google Maps veröffentlicht Live-View - und Autos weisen schon in die Zukunft

Wohin das Thema Augmented Reality noch führen könnte, zeigen aktuelle hochpreisige Autos. In einigen Modellen werden die Navigationsempfehlungen direkt in die Autoscheibe gespiegelt, wie etwa Merkur.de* über die sogenannten Head-Up-Displays berichtet. Der Autofahrer sieht also nicht nur die Realität. Stattdessen wird diese erweitert um virtuelle Zusatzinformationen. Ähnliches wäre künftig etwa auch für Fußgänger möglich, wenn die Informationen von Google Maps und Co. direkt in eine Brille eingespiegelt werden (es muss ja nicht gleich so schieflaufen wie bei der Google-Glass-Brille).

Soweit ist Google Maps und vielleicht auch die Bevölkerung noch nicht - aber die neue „Live View“ genannte Ansicht weist schon einmal in diese Richtung. Und so wie man Google kennt, wird dies garantiert noch nicht das Ende der technologischen Entwicklung sein, sondern erst der Anfang.

rpp

*Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.