Fruchtfliegen können bei der Erforschung von Depressionen helfen

Tests von Naturstoffen

Experimente an Tieren sind bei Tierschützer:innen nicht gerade gerne gesehen. Umso besser, dass bei der Erforschung von Depressionen schon Fruchtfliegen als Testobjekt reichen.

Vom Aussehen sind sie uns nicht gerade ähnlich – von der Psyche her jedoch schon: Fruchtfliegen. Denn sie können jedenfalls, wie wir Menschen auch, depressiv werden, wenn sie zu lange psychischem Stress ausgesetzt sind. Forschende erreichen diesen Stress, indem sie die Fliegen auf vibrierende Unterlagen setzen. Ihnen vergeht dann sogar der Appetit. Zumindest für die Wissenschaft ist das gut, denn so können neue Behandlungsmethoden gegen die psychische Volkskrankheit an den kleinen Mücken getestet werden.

