EA Sports kündigt kostenloses WM-Update an - Diese Inhalten sind geboten

Da kriegen FIFA-Zocker feuchte Augen. Noch im Mai will EA Sports allen Besitzern von „FIFA 18“ ein ganz besonderes Update zur Vefügung stellen: den WM-Modus. Das steckt dahinter.

München - Noch stehen mit dem Finale in der Champions League und Europa League echte Kracher-Events auf dem Sport-Programm, doch mit der Fußball-WM 2018 in Russland steht den Fans des runden Leders noch das Highlight des Jahres bevor. Anlässlich des sportlichen Großevents, das Mitte Juni startet, hat sich der Videospiel-Hersteller Electronic Arts etwas besonderes für alle Besitzer der Fußball-Simulation „FIFA 18“ einfallen lassen.

Um der Zocker-Gemeinde einen Vorgeschmack auf die WM zu geben, stellt EA Ende Mai ein Update zur Verfügung, mit dem alle Spieler auf der Konsole um die Weltmeisterschaft kämpfen können. Das kündigte EA unter anderem auf ihrer Seite easports.com an. Für das Update entstehen keine zusätzlichen Kosten, was bisher noch nie geschehen ist. Meistens produzierte EA sogar eigens für die WM ein neues Spiel.

Doch was ist alles in dem Update enthalten? Hier gibt es den Überblick über die wichtigsten Features:

Alle 32 Nationamannschaften

Alle zwölf WM-Stadien in Russland mit eigenen Spielfeldelementen und unterschiedlicher Akkustik

Alle original Spielbälle

Spieler können sich mit dem ‚Custom FIFA World Cup Tournament‘ einen eigenen WM-Spielplan erstellen (auch mit Teams, die nicht an der WM teilnehmen, also beispielsweise Italien oder Holland).

Eigener WM-Modus für Ultimate Team (mit Fußball-Legenden)

Am 29. Mai wird das kostenlose Update für PlayStation 4, Xbox One oder PC verfügbar sein. Zocker-Herz, was willst du mehr?

Fifa oder Pro Evolution Soccer: Wer bietet das beste Fußball-Erlebnis?

Seit nun schon über 20 Jahren liefern sich die Videospiel-Hersteller Electronic Arts und Konami einen erbitterten Konkurrenzkampf um die beste und aufregendste Fußball-Sportsimulationen auf dem Markt.

Bei welchem Spiel ist die Grafik am besten? Und welche Spielsimulation kommt der Realität besonders nah? Nicht nur die großen Hersteller EA und Konami duellieren sich Jahr für Jahr um die Vorherrschaft des weltweit besten Fußball-Videospiels, auch die Zocker-Gemeinde teilt sich in zwei Lager auf. Der eine schwört auf das unterhaltsamere Gameplay bei „Pro Evolution Soccer“, der andere auf die realistischere Darstellung und zahlreichen Rechte-Lizenzen bei Fifa. Die Wahrheit liegt wohl - wie so oft - in der Mitte. Und so lange sowohl der japanische (Konami) als auch der amerikanische (EA) Hersteller mit ihren Fußball-Simulationen jedes Jahr wieder reißenden Absatz unter den Konsolen-Besitzer finden, dürfte die Rivalität für beide Unternehmen kein Problem darstellen. Doch das könnte sich in naher Zukunft ändern.

Champions League bald bei FIFA? Konami und Uefa gehen nach fast zehn Jahren getrennte Wege

Denn erstmals seit 2009 müssen „PES“-Fans in Zukunft auf einen besonders beliebten Inhalt der Spielreihe verzichten: die Uefa Champions League. Verband die Uefa und Konami fast zehn Jahre eine erfolgreiche Partnerschaft, so endet diese zum Ende der Saison 2017/18. Das bestätigte der Fußball-Verband in einer Mitteilung und der Spieleentwickler via Twitter.

Champions League bald bei FIFA? Konami verliert wichtigstes Zugpferd

Demnach ging die Initiative, zukünftig getrennte Wege zu gehen, nicht von der Uefa, sondern von Konami aus. „Dieses Jahr werden wir uns auf andere Bereiche konzentrieren“, lautet die Begründung von Konami. „Wir werden andere Wege für eine Zusammenarbeit zwischen der UEFA und Konami suchen, um unsere starke Beziehung aufrecht zu erhalten.“ Konkretere Angaben zu der Kooperation machte das Unternehmen nicht.

„PES“-Fans werden diese Nachricht mit Sicherheit nicht erfreut aufnehmen, denn der Verlust der Champions League dürfte weitreichende Folgen haben. So dürfte die Absplitterung Konamis von der Uefa auch das Ende für die „PES“-League, also den offiziellen eSport-Wettbewerb der Champions League, bedeuten. Fest steht: Konami verliert mit der Champions League eines der ganz wichtigen Zugpferde der Pro-Evolution-Soccer-Reihe. Doch es könnte für die Japaner noch schlimmer kommen.

Champions League bald bei FIFA? Lizenz-Verlust bringt Konamis Pro Evolution Soccer in schwierige Lage

Denn wo das eine Fanlager enttäuscht sein wird, reiben sich anderorts der FIFA-Zocker bereits die Hände. Das Ende der Zusammenarbeit zwischen Konami und der Uefa könnte nämlich Electronic Arts auf den Plan rufen. Einem Bericht von esport.kicker.de zufolge, ist EA Sports laut einem Finanzbericht von Anfang Februar ohnehin auf der Suche nach neuen Lizenzen. Durch den Erwerb der Champions-League-Rechte könnte EA Sports gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen könnte man den eigenen Fans mit der Königsklasse ein echtes neues Highlight liefern und zum anderen Konami und Pro Evolution Soccer einen schweren Schlag verpassen. Denn mit der Champions League im Programm würden sich wohl zukünftig auch eingefleischte „PES“-Spieler für FIFA entscheiden, zumal Konami auch weitere Lizenz-Pakete wie beispielsweise das der Bundesliga oder anderer internationaler Ligen fehlt.

Sie überlegen sich, das FIFA 18 zu holen, wollen aber zuvor wissen, ob sich die Anschaffung überhaupt lohnt? Einer unser Redakteure hat das zur Zeit aktuellste Spiel von EA Sports angezockt und auf Stärken und Schwächen getestet. Hier gibt es das Ergebnis.

Champions League bald bei FIFA? Das sind die wichtigsten Lizenzen von Konamis Pro Evolution Soccer

Komplettlizenz Eingeschränkte Komplettlizenz (kein Ligenname und -logo) Lizenz (korrekte Spielernamen, einige korrekte Teamnamen, keine Ligenname und -logo) Wettbewerbe Série A (Brasilien) Superliga Argentina (Argentinische Liga) Premier League (Liga England) UEFA Champions League Ligue 1 und Ligue 2 (Frankreich) Campeonato Nacional (Chilenische Liga) Primera División (Liga Spanien) UEFA Europa League Eredivisie (Holland) Serie A (Italien) Liga Sagres (Liga Portugal) AFC Champions League Serie B (2. Liga Italien)

Natürlich besitzt Konami für „PES“ noch zahlreiche weitere Lizenzen, unter anderem von einzelnen Vereinsmannschaften und Nationalmannschaften.

Der FC Bayern sprang übrigens für die „FIFA 17“-Reihe mit ins Boot und kündigte eine Partnerschaft mit EA Sports an. Der Deal dürfte sich wohl für beide Seiten gelohnt haben. Was genau hinter dem Millionen-Deal steckt, können Sie hier nachlesen*.

Champions League bald bei FIFA? Königsklasse für EA Sports kein Neuland

Noch gibt es keinen genauen Status über Verhandlungen zwischen EA Sports und der Uefa, doch die Amerikaner würden sich mit der Königsklasse gar nicht mal auf neues Terrain begeben - bis 2007 war der Wettbewerb mit dem berühmten Henkelpott ohnehin bei den Amerikanern zu Hause. In „FIFA 19“ könnte die Champions League und natürlich auch die Europa League nun also ihr Comeback feiern - die Fans würde es freuen.

Champions League bald bei FIFA? Das sind die bisherigen Werbefiguren auf dem deutschen Cover

Titel Cover FIFA Soccer 95 Erik Thorstvedt FIFA 96 David Platt und Piotr Świerczewski FIFA 97 David Ginola FIFA 98 Andreas Möller FIFA 99 Olaf Thon FIFA 2000 Mehmet Scholl FIFA 2001 Lothar Matthäus FIFA 2002 Gerald Asamoah FIFA 2003 Roberto Carlos, Ryan Giggs und Edgar Davids FIFA 2004 Alessandro Del Piero, Thierry Henry und Ronaldinho FIFA 2005 Patrick Vieira, Fernando Morientes und Andrij Schewtschenko FIFA 06 Wayne Rooney, Lukas Podolski und Ronaldinho FIFA 07 Lukas Podolski und Ronaldinho FIFA 08 Miroslav Klose und Ronaldinho FIFA 09 Ronaldinho und Kevin Kurányi FIFA 10 Bastian Schweinsteiger und Wayne Rooney FIFA 11 Mesut Özil und René Adler FIFA 12 Lukas Podolski und Mats Hummels FIFA 13 Lionel Messi FIFA 14 Lionel Messi FIFA 15 Lionel Messi FIFA 16 Lionel Messi FIFA 17 Marco Reus FIFA 18 Cristiano Ronaldo

