Facebook überrascht mit neuer Kommentar-Funktion

Neues Feature

München - 2015 hat Facebook mit einem neuen Like-Button für Aufsehen gesorgt. Nun wird in einem zweiten Schritt auch die Kommentarspalte aktualisiert.

Nanu, wo kommt denn das her?! Vergangene Nacht hat Facebook viele User mit einem neuen Kommentar-Feature überrascht. Denn von nun an ist es möglich, Kommentare nicht nur zu liken, sondern auch über die seit 2015 bekannte Emoticon-Liste zu bewerten. Konkret bedeutet das: Ähnlich wie bei der Facebook-Statusleiste ist es nun auch im direkten Austausch unter den Posts möglich, bestimmte Kommentare mit „Love“, „HaHa“, „Wow“, „Traurig“ oder „Wütend“ zu versehen. Angezeigt wird dann die Summe aller Reaktionen und die am häufigsten verwendeten Smileys.

+ So sehen die Funktionen aus. © Screenshot Facebook

Allerdings wird es noch ein bisschen Zeit beanspruchen, das Update allen Usern gleichzeitig zugänglich zu machen. Momentan können bereits einige Nutzer auf die neue Funktion zurückgreifen, andere müssen sich noch ein wenig gedulden. Im unteren Bild ist trotzdem schon einmal dargestellt, wie die Kommentarspalte in Zukunft in ihrer Gesamtheit angezeigt werden wird. Sieht doch gut aus, oder?

+ Das neue Kommentar-Feature orientiert sich an dem bereits 2015 eingeführten Emoticon-Button für Posts. © Screenshot mimikama.at

lpr

Rubriklistenbild: © picture alliance / Facebook/dpa