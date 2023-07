Forschungsteam entdeckt Exoplaneten, der die Dichte von Zuckerwatte hat

WASP-193b

+ © NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) Ein „flauschiger“ Exoplanet. (Künstlerische Darstellung) © NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

Es gibt die seltsamsten Exoplaneten im Universum. Ein internationales Forschungsteam hat nun ein besonders merkwürdiges Exemplar gefunden.

Liège – Exoplaneten kommen in den unterschiedlichsten Ausführungen: Es gibt Planeten, die erdähnlich sind, ein anderer Exoplanet dürfte eigentlich gar nicht existieren, sagen Fachleute. Manche der Planeten, die andere Sterne als unsere Sonne umkreisen, sind besonders extrem – beispielsweise so heiß, dass es dort flüssiges Eisen regnet. Ein Exoplanet wurde gefunden, der die Dichte von Marshmallows hat – in einer Badewanne würde er schwimmen, statt unterzugehen.

Nun hat ein Forschungsteam um den Astronomen Khalid Barkaoui von der University in Liège einen weiteren sehr speziellen Exoplaneten entdeckt. WASP-193b, wie der Himmelskörper heißt, ist 1.232 Lichtjahre von der Erde entfernt und besonders seltsam, wie die Forschungsgruppe herausgefunden hat. Die Forschungsarbeit zu dem neu entdeckten Exoplaneten wurden auf dem Preprint-Server ArXiv veröffentlicht und zur Publikation in einem Fachjournal angenommen.

Name: WASP-193b Typ: Exoplanet Stern: WASP-193, etwa vergleichbar mit der Sonne Umlaufzeit: 6,25 Tage Größe: 50 Prozent größer als Jupiter Dichte: 0,059 Gramm pro Kubikzentimeter (Erde: 5,51, Zuckerwatte: 0,05)

Exoplanet WASP-193b ist riesig und hat die Dichte von Zuckerwatte

WASP-193b ist ein riesiger Planet, fast fünfzig Prozent größer als Jupiter, der immerhin mit Abstand der größte Planet in unserem Sonnensystem ist. Gleichzeitig hat der neu entdeckte Exoplanet eine sehr geringe Dichte, sie beträgt nur etwa ein Prozent der Dichte der Erde. Herausgefunden hat das Forschungsteam das, indem es einen sogenannten Transit des Exoplaneten beobachtet hat. Dabei zieht der Exoplanet vor seinem Stern vorbei, während die Forscherinnen und Forscher beobachten, wie sich das Licht des Sterns dadurch verändert.

Im Fall von WASP-193b stellte das Forschungsteam fest, dass der Exoplanet seinem Stern sehr nah ist: Er benötigt nur 6,25 Tage, um ihn einmal zu umkreisen. Doch vor allem der Blick auf die Dichte des Planeten ist spannend: Er hat eine Dichte von 0,059 Gramm pro Kubikzentimeter – das entspricht etwa der Dichte von Zuckerwatte (0,05 Gramm pro Kubikzentimeter), wie ScienceAlert berichtet. Zum Vergleich: Die Erde hat eine Dichte von 5,51 Gramm pro Kubikzentimeter, der Gasriese Jupiter liegt bei 1,33 Gramm pro Kubikzentimeter und der oben erwähnte Marshmallow-Planet kommt immerhin noch auf 0,27 Gramm pro Kubikzentimeter.

Zuckerwatten-Planet: JWST könnte Aufklärung bringen

Die Forschung geht davon aus, dass Welten wie die des Zuckerwatte-Planeten entstehen können, wenn ein Exoplanet sich sehr nah an seinem Stern befindet. Durch die große Nähe wird die Atmosphäre des Exoplaneten aufgeheizt und aufgebläht – vor allem, wenn sie hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht. Allerdings wäre der Zustand wie bei WASP-193b dann nicht von Dauer, sie würde nur anhalten, solange der Stern, den der Planet umkreist, jung und heiß ist. Außerdem würden die Hitze und Winde des Sterns die Atmosphäre sehr schnell wegreißen.

Das Forschungsteam, das den Planeten entdeckt hat, hofft nun auf eine weiterführende Beobachtung des Zuckerwatte-Exoplaneten durch das „James Webb“-Weltraumteleskop. Die Beobachtung eines Transits würde reichen, um Daten zu erhalten, die erklären könnten, wie eine so seltsame und flauschige Welt wie WASP-193b überhaupt existieren kann, schreiben die Forscherinnen und Forscher in ihrer Studie. (tab)