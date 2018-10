Apple-Keynote: Wird eine Alternative zu Netflix präsentiert?

„Es ist noch mehr in der Mache“

+ © dpa / Mark Lennihan Die Apple-Keynote wird voraussichtlich mehrere neue Produkte zeigen. © dpa / Mark Lennihan

Die nächste Apple-Keynote findet am 30. Oktober 2018 statt. Apple wirbt mit einem mysteriösen Hinweis und sorgt damit für hohe Erwartungen.

Am Dienstag, 30. Oktober 2018, findet die nächste Apple-Keynote statt.

Einige gravierende Veränderungen werden erwartet.

Vor allem für iPad und MacBook erhoffen sich die Fans ein Update.

Bringt die Apple-Keynote eine Alternative zu Netflix?

Update vom 25.10.2018:

Die Gerüchte um neue Produkte, die bei der Apple-Keynote vorgestellt werden, verdichten sich nun immer mehr. Für ziemliche Aufregung sorgt das Vorhaben um Apple Streaming. Wie computerbild.de berichtet, plant Apple offenbar, sich auf dem TV-Streaming-Markt breit zu machen und damit Netflix die Stirn zu bieten. Dafür spreche, dass Apple sich seit Längerem die Rechte an mehreren beliebten TV-Serien sichert.

Auch andere Ankündigungen des Fachmagazins sind für Apple-Fans spannend. So sollen die neuen iPad Pros nicht nur um einen Ticken größer sein, sondern auch ganz ohne Home-Button auskommen. Damit konzentriert sich Apple wieder mehr auf seine High-End-Produkte. Außerdem könnte das iPad mini 5 kommen, ausgestattet mit neuem Prozessor und einem günstigeren Panel.

Bei den MacBooks und dem Mac Pro sind noch immer nur wage Vermutungen im Umlauf. Computerbild.de geht aber davon aus, dass hier sicher eine Veränderung stattfinden wird. Ob sich Apple nun dem niedrigeren Preissegment oder den teuren, professionellen Produkten zuwenden wird, sei noch ungewiss.

Auch bei den Apple AirPods könnten Neuerungen kommen. Die Kopfhörer sind ein erfolgreiches Produkt des Unternehmens und da sie vor zwei Jahren vorgestellt wurden, spekuliert computerbild.de, dass ein neues Update bei der nächsten Keynote kommen muss.

Vorbericht zur Apple-Keynote: Zeit und Ort sind jetzt fix

Cupertino - Mitte Oktober verschickte Apple die Einladungen für die Keynote im Oktober 2018. Die Firma, die ihren Sitz im Kalifornischen Cupertino hat, kündigt an, dass ihre nächste Produkt-Präsentation am 30. Oktober um 10 Uhr (15 Uhr deutsche Zeit) in Brooklyn stattfinden wird. Normalerweise finden die Vorstellungen in Cupertino oder im Kalifornischen Umland statt. Viel mehr gibt Apple zu der neuen Keynote - wie immer - nicht bekannt.

Das Motto der Apple-Keynote im Oktober sorgt für Spannung

Die Einladungen, die der Tech-Gigant an ausgewählte Medienkonzerne versendete, scheinen aber vielversprechend. Viele derjenigen, die das Glück hatten, eine solche Einladung zu erhalten, teilten diese auf Twitter.

BREAKING: Apple announces October 30 event where it's expected to announce new iPads and Macs https://t.co/Psa1P7ttWb pic.twitter.com/YT7i2DOZ81 — CNBC Now (@CNBCnow) 18. Oktober 2018

Ein Detail fällt dabei besonders auf: Das Design des Apple-Logos, dass in jeder Einladung auf eine andere Weise interpretiert wurde. Die einzige Gemeinsamkeit ist dabei, dass sie alle bunt und kreativ aussehen. Eine Twitter-Nutzerin hat sich die Mühe gemacht und alle Logos zusammengestellt:

Found them all, total is 370 completely different Apple Logos. Grab the full quality image from here: https://t.co/fFofU4zrMZ

Enjoy! pic.twitter.com/2vIipeDxwd — Alireza (@alixrezax) 19. Oktober 2018

Bisher sind es insgesamt 370 komplett verschiedene Gestaltungen des „Apfels“, für den die Firma bekannt ist. Mit dem Hinweis „There is more in the making“ (auf deutsch: „Es ist noch mehr in der Mache“), der unter jeder Einladung zu finden ist, sorgt Apple selbst dafür, dass die Erwartungen für die Apple-Keynote im Oktober hoch sind.

Das brachte die letzte Apple-Keynote 2018

Es scheint, als haben Apple-Fans einiges, auf das sie sich freuen können. Doch was genau ist zu erwarten? Vor der letzten Apple-Keynote, die am 12. September auf dem Apple-Campus in Cupertino stattfand, warb der Konzern mit einem „Apple Special Event“. Damals wurden die meisten Hoffnungen der Besucher und Fans erfüllt. Die Firma stellte das neue iPhone Xs und das iPhone Xr vor. Zudem wurde die neue Apple Watch 4 präsentiert. Was damals fehlte, war die Vorstellung von neuen Apple iPads, auf die Fans schon lange warten.

Experten rechnen mit neuen iPads auf der Apple-Keynote

Daher scheint es jetzt wahrscheinlich, dass die nächste Apple-Keynote sich vor allem um die neuen iPads drehen dürfte. Der Apple Blog „9to5Mac“ rechnet damit, dass zwei neue Versionen des iPad Pro vorgestellt werden, die damit Nachfolger der Modelle von 2015 wären. Laut des Blogs soll es es weiterhin zwei Versionen in verschiedenen Größen geben. Bisher waren die iPads in einer Größe von 10,5 Zoll und 12,9 Zoll erhältlich. Jetzt könnte es ein Modell mit einer Bildschirmgröße von 11 Zoll und ein neues Design der 12 Zoll Version geben.

Die anderen Verbesserungen bieten noch Raum für Spekulationen. Vermutet wird aber, dass die Neuheiten eine Face-ID haben und dass die Bildschirmränder, ähnlich wie beim iPhone, sehr schmal werden.

Apple-Fans hoffen auf MacBook-Upgrades

Weiterhin wird spekuliert, dass die bisher vernachlässigten MacBooks endlich ein Upgrade erhalten. Fans sind besonders gespannt, was mit dem beliebten Macbook Air und den Mini Macs passiert. Hier hat Apple einiges nachzuholen. Die Mini Macs sind seit 2014 nicht mehr erneuert worden, obwohl Tim Cook, der Manager und CEO des Unternehmens, vor etwa einem Jahr selbst erklärte, dass die Mini Macs ein wichtiger Bestandteil der Apple Produktionen seien.

Das beliebte MacBook Air, dass vor 10 Jahren zum ersten Mal auf den Markt kam, hatte 2015 und 2017 nur sehr kleine Veränderungen erhalten. Experten rechnen jetzt mit einer schwerwiegenderen Veränderung. Auch für den Apple Desktop-Computer iMac wird über ein Update spekuliert. Wie so etwas im Detail aussehen könnte, ist weiterhin umstritten. Fans müssen sich also noch bis zur Apple-Keynote am 30. Oktober gedulden, bevor sie endlich Gewissheit zu den neuen Apple-Produkten haben.

Apple-Analyst erwartet iPads, MacBooks und weitere Innovationen

Viele Hoffnungen, die es derzeit für die Produktpräsentation gibt, wurden auch vom Branchen-Experten Ming-Chi Kuo bestätigt. Schon vor Jahren hat ihn das Fachmagazin Cult of Mac als den „besten Apple-Analysten des Planeten“ bezeichnet, was sich nun wieder bestätigen könnte. Gegenüber macrumors.com verriet der Fachmann wenige Tage vor der kommenden Apple-Keynote, was ihm seine Kontakte dieses Mal verraten haben.

Auch Ming-Chi Kuo sagt, es werden zwei neue iPad Pro vorgestellt, die mit USB-C, verbessertem Display und einem neuen Apple Pencil versehen sind. Darüber hinaus bestätigt der Branchen-Kenner die Entwicklung eine iPad mini, doch ob das kleine Modell jetzt schon enthüllt wird, bleibt auch nach seinen Informationen noch ungewiss.

Auch bei den Macs sind Upgrades zu erwarten, die sich unter anderem auf die Prozessorleistung beziehen. Darüber hinaus soll es Neuheiten bei MacBook, iMac und Mac mini geben. Ming-Chi Kuo kündigt auch ein Notebook im niedrigeren Preissegment an.

Ungewissheit herrscht nach wie vor bei der lange angekündigten Innovation AirPower. Die Ladematte, die bis zu drei Geräte gleichzeitig landen kann, könnte noch im letzten Quartal 2018 auf den Markt kommen. Es ist aber auch gut möglich, dass das Produkt noch bis zum kommenden Jahr auf sich warten lässt.

jus