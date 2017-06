Apple Keynote im Live-Ticker: Neue iPhone-Software kommt

Siri könnte Star der Show werden

+ © AFP Apple-CEO Tim Cook auf der Bühne. © AFP

Spannende Fragen stehen am kommenden Montag im Raum: Kommt das neue iPhone? Überrascht Apple mit revolutionärer Technik? Das und vieles mehr erfahren Sie im Live-Ticker.

Apple lädt zur Keynote: Am Pfingstmontag ab 19 Uhr deutscher Zeit präsentiert Tim Cook die Neuerungen.

Wir versorgen Sie schon vorab mit allem was Sie wissen müssen.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

+++ Bei Apple Music kann nun, falls einverstanden, eingesehen werden, was Freunde gerade für Musik angehört haben, zudem soll es weitere Playlists geben, so zum Beispiel von Unternehmen wie Nike.

+++ Auch das Kontrollzentrum wurde upgedatet und sehr viel übersichtlicher gestaltet. So sind jetzt viele weitere Widgets vom Kontrollzentrum aus zu steuern und auch mit 3D-Touch zu bedienen.

+++ In Sachen Fotos und Videos verspricht Apple, dass sich zwar die Bildqualität verbessern, jedoch weniger Speicherplatz fressen soll.

+++ Siri bekommt zukünftig eine Männerstimme und eine neue Frauenstimme. Die Stimmen klingeln tatsächlich menschlicher. Siri soll zudem eine verbesserte App-Unterstützung bekommen. Desweiteren soll es möglich sein, Siri etwas in Deutsch zu erzählen und Siri aufzufordern, den gesagten Satz in beispielsweise ins Englische zu übersetzen. Praktisch!

+++ Apple Pay, das in Deutschland noch nicht verfügbar ist, bekommt eine „Person-to-Person“-Funktion. Zukünftig kann man also auch einzelnen Personen Geld schicken.

+++ Viele neue Funktionen werden versprochen. Wir versuchen, den Überblick zu behalten. Los geht es mit der Messages-App: ab nun ist es möglich, Messages via der iCloud auf mehreren Devices zu synchronisieren.

+++ Und es bleibt keine Zeit zum durchpusten. Weiter geht es mit iOS. Craig Federighi stellt wie zuvor bereits angenommen iOS 11 vor.

+++ Das war schon mal eine Überraschung, hatte man erst zu einem späteren Zeitpunkt mit einem neuen iMac-Modell gerechnet.

+++ Der neue iMac kommt in der Farbe spacegrau, hat einen 8-Kern-Xeon-Prozessor, ein verbessertes Kühl-System. Die weiteren Eckdaten: bis zu 16 GByte VRAM, 128 GByte ECC-Speicher, maximal 4 TByte SSD, vier Thunderbolt-Ports und eine 1080p-FaceTime-Kamera. Wow! Das hört sich wirklich leistungsstark an. Der neue Mac ist erst ab Dezember erhältlich und wird mit dem Einsteigermodell 5000 Dollar kosten. Das ist natürlich gesalzen.

+++ Und jetzt kommt es zum ersten Kracher: es wird er iMac Pro präsentiert, der optisch schon mal sehr vielversprechend aussieht. Er bekommt natürlich gleich mal den klassischen Zusatz „Der stärkste Mac aller Zeiten“.

+++ Nun zu den Preisen: der kleine iMac ohne Retina-Display ist für 1100 Dollar zu haben, der 4K-Retina-iMac liegt bei 1300 Dollar und das 27-Zoll-Modell bei schlappen 1800 Dollar.

+++ Die Modelle sollen mit neuen Bildschirmen und Kaby-Lake-Prozessoren ausgestattet werden. Auch der Arbeitsspeicher wird beim 21,5-Zoll-Modell (bis zu 32 GB RAM) und 27-Zoll-Modell (64 GB RAM) erweitert.

+++ Nun wird die neue Mac-Hardware vorgestellt.

+++ macOs High Sierra ist übrigens ab heute für alle Entwickler verfügbar.

+++ Der neue Browser soll natürlich schneller und stromsparender sein. Weitere Funktionen sind unter anderem: Auto-Play-Blocking, mit der Videos nicht automatisch abgespielt werden können. Eine sogenannte „Intelligent Tracking Prevention“, also die Funktion, von Werbung nicht mehr so sehr verfolgt zu werden.

Auch die Foto-App bekommt mit einer verbesserte Gesichtserkennung, neuen Filtern, besseren Synchronisierung ein Update.

+++ Zunächst stellt er die neue Software für den Mac vor: macOS High Sierra.

+++ Als nähstes wird Craig Federighi, Apples Softwarechef, willkommen geheißen. Er wird die Neuigkeiten in Sachen Mac vorstellen.

+++ Es geht Schlag auf Schlag. Tim Cook kommt zurück auf die Bühne und widmet sich macOS.

+++ Weiter soll es für die Apple Watch nun auch die Nachrichten-App geben.

+++ Zudem gibt es Entwicklungen beim Sporttracking. Zukünftig soll die App noch persönlicher auf den jeweiligen Nutzer zugeschnitten sein. Die App hat einen neuen Look verpasst bekommen und natürlich auch zusätzliche Funktionen. Interval-Trainings sind ab jetzt möglich.

Doch auch in Sachen Musik gibt es eine neue Oberfläche und man kann wohl in Zukunft mehrere Abspiellisten ablaufen lassen können.

Dann wird watchOS 4 in einem Trailer vorgestellt und in dem Video ist ein neues Dock zu erkennen, das leichter zu bedienen sein soll.

+++ Neu sein wird: ein Siri-Zifferblatt, das einem automatisch die wichtigsten Infos anzeigt und eine sogenannte „Siri Intelligence“ haben soll. Übersetzt bedeutet das, watchOS 4 lernt maschinell, es werden also Infos wie Verkehrsanbindungen mit den eigenen Terminen oder Erinnerungen verbunden.

+++ Lynch stellt watchOS 4 vor.

+++ Dazu wird Kevin Lynch vorgestellt, seinerseits als Softwarechef für die iWatch verantwortlich.

+++ Das nächste Thema: watchOS.

+++ Los geht‘s mit den Inhalten. Zunächst wird es um tvOS gehen. Als erste Neuigkeit kündigt Cook an, dass zukünftig auch Amazon zu den Apple-TV-Partnern gehören wird und man so Amazon-Inhalte sehen werden kann. Das war es bereits mit tvOS. „In den nächsten Monaten gibt es noch viel mehr zu tvOS“, sagt Cook.

+++ Zunächst gibt der Apple-CEO den Entwicklern die Bühne und erwähnt, dass die Entwickler insgesamt aus 75 verschiedenen Ländern kommen - der jüngste Entwickler ist gerade mal 10 Jahre alt. Nicht schlecht.

+++ Nun ist es endlich soweit! Mr. Cook ist auf der Bühne. Und er haut gleich mal einen raus und tönt: „Das wird die beste WWDC aller Zeiten werden!“ Wir sind gespannt.

+++ Wird da etwa hinter der Bühne noch fleißig getüftelt oder warum verspätet sich Tim Cook? Noch ist jedenfalls nichts vom Apple-CEO zu sehen?

+++ In wenigen Augenblicken wird Apple-CEO auf der Bühne erwartet. Wird es eine große Überraschung geben?

+++ Bevor es in wenigen Minuten losgeht, gibt es noch ein paar Rahmen-Infos. Denn zum ersten Mal seit vielen Jahren findet ein solch großes Apple-Event im Moscone Center in San Francisco statt. Wie unten schon beschrieben, ist Apple zurück ins McEnery Convention Center nach San Jose gezogen. Im McEnery Convention Center soll es mehr Platz geben, auch wenn der Andrang für die WWDC 2017 wiedermal derart groß war, dass die Teilnehmer via Losverfahren ausgewählt wurden.

+ Screenshot App Store +++ Desweiteren erregte eine neue Anwendung mit dem Namen „Files“ im App-Store Aufmerksamkeit. Ist „Files“ die lang erwartete Dateimanager-App für iOS? Bisher mussten Dokumente in einzelnen Apps angelegt und geordnet werden. Jedoch ist „Files“ bereits wieder aus dem App-Store verschwunden.

+++ Interessant: Stunden vor Beginn der WWDC 2017 in San Jose war der Apple Store für geraume Zeit offline. Das deutet in der Regel immer darauf hin, dass neue Hardware-Produkte präsentiert werden. Man darf also gespannt sein.

+++ Die Fans können es kaum noch erwarten. Auf Twitter vertreibt man sich derweil die Zeit damit, sich über den humorvollen Internet-Auftritt der Apple Worldwide Developer Conference zu amüsieren, in dessen Rahmen die Apple Keynote stattfinden wird.

Der offizielle Zeitplan ist zwar schon online, „echte“ Termine sind aber bisher kaum in den Zeitfenstern eingetragen. Stattdessen haben sich die Apple-Mitarbeiter kreative Wortspiele einfallen lassen, die einfach danach schreiben, nachgeahmt zu werden.

Diese Platzhalternamen in der neuen #WWDC App pic.twitter.com/QgoOPZEiz6 — Manuel Bauer (@Manuel_Bauer) 31. Mai 2017

Gut dass die #wwdc Keynote diesmal an einem Feiertag ist. Dann muss ich mich nicht rechtfertigen warum ich pünktlich nach Hause will ‍♂️ — Geekfried™ (@Geekfried) 30. Mai 2017

+++ Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zu Apples World Wide Developer Conference 2017 in San Jose. Welche neuen Geräte werden vorgestellt, welche Software-Updates wird es geben? Bei uns bekommen Sie alle wichtigen Infos über die erste Apple-Keynote des Jahres. Um 19 Uhr geht es im McEnery Convention Center los!

Apple's WWDC 2017: Die erste Keynote des Jahres

Apple ist immer gut für eine kleinere oder größere Sensation. Und weil die Menschen Sensationen lieben, schaut am 5. Juni 2017 alle Welt gespannt nach Kalifornien. Dort wird um 19 Uhr unserer Zeit Apple-CEO Tim Cook auf die Bühne treten und eine seiner berühmten Produktpräsentationen abhalten: Die erste Keynote des Jahres. Und weil dieses Jahr 2017 für Apple ein ganz besonderes ist (das iPhone wird 10 Jahre alt!), ist die Spannung besonders groß: Welche technischen Kniffe hat sich Apple diesmal einfallen lassen, um seine Kunden zu begeistern und vor allem: An sich zu binden?

Es ist ja bekannt, dass Apple-Produkte eben nur mit Apple-Produkten „können“ und die Kompatibilität mit Android, Google und Co. nicht gerade blendend funktioniert. Dennoch kaufen sich viele gerne die Hochglanzgeräte aus dem Silicon Valley und warten gespannt darauf, dass der Hersteller selbst neue Möglichkeiten schafft, die eigenen Produkte miteinander zu verbinden.

Highlight der Apple-Keynote 2017: Siri-Speaker

So blicken in diesem Jahr alle besonders gespannt auf die Einführung des neuen Siri-Lautsprechers. Zwar ist Apple nicht an vorderster Front mit dieser Idee - Amazon hat mit seinem Amazon Echo schon seit 2016 einen sprachgesteuerten Lautsprecher auf dem Markt, Google zog mit Google Home nach. Doch man darf erwarten, dass die Kollegen aus Cupertino sich nicht lumpen lassen und zumindest versuchen werden, mit ihrem Siri-Speaker alles bisher Dagewesene in den Schatten zu stellen. Ob ihnen das gelingen wird? Es wäre tatsächlich eine Sensation, wenn Apple es schaffen würde, mit dem Smart-Speaker-Konzept für eine echte Überraschung zu sorgen. Tim Cook dürfte jedenfalls sein Bestes geben, den Release der Sprach-Box als möglichst bahnbrechend zu verkaufen, schließlich fehlt ihm bei dieser Keynote der Glamour des iPhones. Das neue iPhone 8 spart sich der Konzert nämlich noch etwas auf. Vermutlich wird die nächste Generation Apple-Smartphones dann erst bei der Keynote im Herbst präsentiert werden. Diesmal gehört die Bühne ganz den iPads, MacBooks und eben dem Siri-Speaker.

Apple Keynote am 5. Juni 2017 im Live-Ticker

Wie Sie das Spektakel live mitverfolgen können, haben wir Ihnen in einem Extra-Artikel zusammengefasst. Wir sind ab 19 Uhr selbstverständlich ebenfalls am Start und tickern live über die Geschehnisse in San José - und informieren Sie natürlich auch schon vorab über alles, was Sie zur Apple Keynote wissen müssen.