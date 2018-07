Letzte Chance zum Kauf? Apple nimmt offenbar beliebte iPhone-Modelle aus dem Sortiment

Neue Konzernstrategie

Laut Medienberichten plant Apple, zwei seiner iPhone-Modelle aus dem Sortiment zu nehmen. Kunden könnten nur noch wenige Wochen Zeit bleiben, um zuzuschlagen.

München - Apple will offenbar zwei beliebte iPhone-Modelle aus dem Verkauf nehmen. Wie Fox News berichtet, will der Konzern das erst vor einem Jahr vorgestellt iPhone X und das preisgünstige iPhone SE nicht mehr herstellen lassen. Schon in wenigen Wochen solle die Produktion eingestellt werden.

Das iPhone X ist erst seit einem Jahr auf dem Markt: Im September 2017 wurde es als Jubiläumshandy zum zehnjährigen Bestehen des Konzerns präsentiert. Das X steht für die römische Zahl 10. Das Smartphone setzt seither neue technische Standards: Es bietet unter anderem Gesichtserkennung mit Face ID, ein rahmenloses Display, eine Kamera mit Augmented Reality und macht das Laden ohne Kabel möglich.

Apple verfolgt bestimmte Strategie

Doch warum will Apple das iPhone X schon nach weniger als einem Jahr wieder aus dem Sortiment nehmen? Fox News zitiert Analysten, die die Nachfrage nach dem Gerät als schleppend bewerten, bedingt auch durch den hohen Preis. Der Konzern wolle sich darum lieber auf die drei neuen iPhone-Modelle fokussieren, heißt es. Im Herbst 2018 sollen das iPhone 9, das iPhone 11 und das iPhone 11 plus auf den Markt kommen - und besser auf die Anforderungen der Kunden eingehen.

Auch dem iPhone SE will Apple komplett den Rücken kehren. Es ist das bislang kompakteste und preisgünstigste Modell. In manchen Online-Shops ist es mittlerweile zu Rekord-Tiefpreisen von unter 250 Euro zu haben. Laut chip.de deute dies „auf einen schnellen Abverkauf“ hin.

Mit dem Nachfolger iPhone SE 2 habe Apple eigentlich im Frühjahr in den Verkauf gehen wollen. Doch wegen Problemen bei der Herstellung sei dies um ein Jahr verschoben worden. Das SE2 soll nun voraussichtlich ab Frühjahr 2019 zu haben sein.

