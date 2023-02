Winterende naht: Fünf Dinge, die Autofahrer jetzt angehen sollten

Bald wird’s Frühling

Noch sind es einige Tage hin, bis der Frühling offiziell beginnt – doch bereits jetzt können Autobesitzer sich einigen Punkten widmen.

Der Winter geht langsam auf Abschiedstour, das Frühjahr ist aber noch fern. Bevor die Tage endgültig wieder heller und wärmer werden, sollten Autofahrer ein paar kleinere Arbeiten erledigen. Fünf Aufgaben für die kommenden Wochen.

Fünf Dinge, die Autofahrer zum Winterende angehen sollten – 1. Salz abwaschen

Auch wenn es noch wenig Sonnenstrahlen gibt, die sich im glänzenden Lack spiegeln könnten – nach dem Ende der Streusalzperiode sollte das Auto kurz in die Waschstraße, allerdings sollte es nicht zu kalt sein. Für die Reinigung reicht dann meist das einfache Waschprogramm oder das Dampfstrahlen mit einem Hochdruckreiniger. Noch besser ist allerdings eine Vollwäsche mit Unterbodenreinigung, um auch dort die Karosserie salzfrei zu bekommen. Anschließend kann sich eine Fahrt an die Staubsaugerstation lohnen. Die Geräte an Waschanlage sind meist kraftvoll und bekommen auch stark verschmutzen Fußmatten und Teppiche sauber. Wenn nicht, hilft vielleicht der Lifehack einer TikTok-Nutzerin.

Fünf Dinge, die Autofahrer zum Winterende angehen sollten – 2. Pollenfilter wechseln

Je nach Allergieauslöser leiden viele Autofahrer auch schon früh im Jahr an Heuschnupfen. Gerade sie sollten jetzt den Innenraumfilter des Fahrzeugs überprüfen. Dieser siebt unter anderem Pollen, Staub und Schmutz aus der Luft, bevor sie in die Fahrgastzelle gelangen. Am besten wechselt man den Innenraumfilter jährlich aus, spätestens alle 15.000 bis 30.000 Kilometer – manche Experten empfehlen sogar einen Pollenfilter-Tausch alle sechs Monate. Wenn der Filter nicht mehr reinigt, kann das zum Nährboden für Schimmel und Bakterien werden – ein Problem, das auch nicht heuschnupfengeplagte Insassen belastet.

Fünf Dinge, die Autofahrer zum Winterende angehen sollten – 3. Reifenwechsel-Termin vereinbaren

Für den Reifenwechsel ist es in den meisten Regionen Deutschlands wohl noch etwas zu früh. Einen Werkstatt-Termin kann man aber durchaus schon mal vereinbaren, denn üblicherweise kommt es in der Hochzeit zu Engpässen. Die startet wie jedes Jahr rund um Ostern – frei nach der Faustformel für den periodischen Reifenwechsel, dass Sommerreifen von Ostern bis Oktober genutzt werden sollen. Ist kein Frost in Sicht und die Temperaturen liegen kontinuierlich im Plusbereich, empfiehlt sich auch ein früherer Wechsel auf die Sommerbereifung. Muss man im Gegenteil noch mit Minusgraden rechnen, wartet man lieber ein wenig. Erst kürzlich hat der ADAC 50 Sommerreifen getestet – und vor sieben „mangelhaften“ Produkten gewarnt.

+ Zum Ende des Winters sollte das Salz vom Wagen abgewaschen werden. (Symbolbild) © Addictive Stock/Imago

Fünf Dinge, die Autofahrer zum Winterende angehen sollten – 4. Entrümpeln

Schneeketten, Split-Eimer, Scheibenenteiser – Nach Frühjahrsbeginn kostete die Winterausrüstung im Auto nur noch Platz und Sprit. Und auch anderer Kleinkram, der sich über die dunklen Monate angesammelt hat, sollte nun aus Ablagen und Fächern geholt werden. Optimistische Naturen können sogar schon mal im Tausch die Sommer-Utensilien einräumen: Von der Sonnenbrille bis zum Hitzeschild für die Windschutzscheibe.

Top 10: Die zehn beliebtesten Autos der Deutschen Platz 10 – Tesla Model Y (35.426 Neuzulassungen): Nur ein einziges reines Elektroauto hat es in Deutschland im Jahr 2022 in die Top 10 der Neuzulassungen geschafft – und das kommt aus dem Hause Tesla. Mehr als 35.000 Mal wurde das Model Y verkauft, das inzwischen auch in Deutschland gebaut wird – in der Gigafactory in Grünheide bei Berlin. © CTK Photo/Imago Platz 9 – BMW 3er (36.231 Neuzulassungen): Anfang der 2000er-Jahre lag der BMW 3er in der Neuzulassungsstatistik noch regelmäßig deutlich über der 100.000er-Marke. Doch dann kamen die SUV und zahlreiche neue Modellvarianten wie zuletzt etwa der 4er, die an den Verkaufszahlen des 3ers nagten. Mit Platz 9 hat es der Münchner aber auch im Jahr 2022 noch in die Top 10 geschafft. © BMW Platz 8 – Ford Kuga (38.482 Neuzulassungen): Kaum noch ein Autobauer kann es sich heutzutage noch leisten, kein SUV im Programm zu haben – auch nicht Ford. Viele Autofahrer bevorzugen den bequemen Einstieg und die hohe Sitzposition. Mit dem Kuga fuhr Ford in der Neuzulassungsstatistik des KBA immerhin den 8. Platz ein. © Ford Platz 7 – VW Passat (39.261 Neuzulassungen): Lange galt der Passat als der klassische Dienstwagen. Die praktische Kombi-Form ist aber natürlich auch für Familien gut geeignet. Dennoch greifen inzwischen viele lieber zum SUV. Deshalb ist der Passat auch nicht mehr so erfolgreich, wie noch vor einigen Jahren. 2011 etwa lag der Wolfsburger mit mehr als 100.000 Neuzulassungen noch deutlich weiter vorn. © VW Fahraufnahme eines Mini Platz 6 – Mini (40.142 Neuzulassungen): Nur wenige Neuauflagen von Autos sind so erfolgreich wie der Mini, dem unter der Federführung von BMW neues Leben eingehaucht wurde. Bis heute erfreuen sich die Fahrzeuge großer Beliebtheit – und es reicht für den 6. Platz bei den Neuzulassungen. Den Mini gibt es in vielen verschiedenen Varianten – doch das KBA macht bei den Modellen keine Unterscheidung. © Mini Ein Opel Corsa Platz 5 – Opel Corsa (50.191 Neuzulassungen): Im Kleinwagen-Segment war der Opel Corsa so etwas wie die ewige Nummer Zwei hinter dem VW Polo – doch der hat es im Jahr 2022 nicht einmal mehr in die Top 10 geschafft. Der lange Atem hat sich für den Corsa nun also ausgezahlt – mit einem stolzen 5. Platz bei den Neuzulassungen. Rund 15.000 davon entfielen auf die E-Variante des kleinen Rüsselsheimers. © Opel Ein Fiat 500 Platz 4 – Fiat 500 (52.337 Neuzulassungen): Ein kleiner Italiener hat es in Deutschland immerhin auf den vierten Platz geschafft. Ziemlich überraschend: Denn Kleinstwagen sind eigentlich kaum noch gefragt. Seine Beliebtheit hat allerdings damit zu tun, dass es ihn auch als Elektro-Version gibt – und noch sind nur wenige Stromer in dieser Kategorie verfügbar. So sind 29.653 der 52.337 im Jahr 2022 neu zugelassenen Fiat 500 rein elektrisch unterwegs. © Fiat Ein VW T-Roc Platz 3 – VW T-Roc (58.942 Neuzulassungen): Die Top-3 macht Volkswagen unter sich aus. Den zweiten Platz verpasste der T-Roc dabei nur knapp: Gerade einmal 194 Exemplare verkaufte VW weniger als vom Tiguan. Im nächsten Jahr steht ein Facelift des Kompakt-SUV an – möglicherweise reicht es dann für mehr. © VW Fahraufnahme eines VW Tiguan Platz 2 – VW Tiguan (59.136 Neuzulassungen): SUV sind in Deutschland nach wie vor ein Verkaufsschlager – das zeigt auch der Zweitplatzierte bei den Neuzulassungen im Jahr 2022. Allerdings nähert sich die aktuelle Tiguan-Generation inzwischen ihrem Ende – schon im nächsten Jahr soll ein Nachfolger an den Start gehen. © VW Ein VW Golf Platz 1 – VW Golf (84.282 Neuzulassungen): Nicht umsonst heißt die Kompaktklasse auch Golfklasse – der Wolfsburger ist und bleibt die Nr. 1. Allerdings scheint seine Zeit langsam abzulaufen, denn vor nicht allzu langer Zeit rangierte der Platzhirsch noch mit mehr als 200.000 Neuzulassungen auf dem ersten Rang. Kann er es im Jahr 2023 wirklich noch einmal ganz nach oben schaffen? © VW

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Fünf Dinge, die Autofahrer zum Winterende angehen sollten – 5. Technik kontrollieren

Zum Schluss wirft man noch einen Blick auf die Technik, kontrolliert den Stand von Motoröl, Kühlmittel und Scheibenwischwasser. Auch die Wischerblätter verdienen Beachtung; sie sind nach Herbst und Winter oft verschlissen, vor allem, wenn sie bei vereister Scheibe arbeiten mussten. Ein Check lohnt sich auch für die Lüftung, die nach den Wintermonaten verschmutzt und verstopft sein kann. Und wenn man gerade dabei ist, sollte man schließlich auch noch den Reifendruck prüfen. (Holger Holzer/SP-X)

Rubriklistenbild: © Addictive Stock/Imago