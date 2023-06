Warum Sie bei Hitze keine Wasserflasche ins Auto legen sollten

Im Sommer

Manchmal unterschätzt man, wie heiß es im Innenraum werden kann. Mineralwasser und Co. sollte man direkt nach dem Einkauf aus dem Auto nehmen.

Gerade bei einer längeren Autofahrt sollte man immer genügend zu trinken dabei haben. Gleichzeitig sollte man bei bestimmten Gegenständen vorsichtig sein, wenn man sie im Sommer ins Auto legt. Denn schon nach wenigen Minuten heizt sich der Innenraum in der Sonne stark auf.

Explosionsgefahr: Handy und Deo im Sommer nicht im Auto lassen

Im Auto herumliegende Flaschen und Kanister könnten bei Hitze gefährlich werden, wie der Auto Club Europa (ACE) informierte. Denn leicht entflammbare Flüssigkeiten oder Gase können ab 50 Grad Explosionen verursachen, hieß es weiter in einem dpa-Bericht zum Thema. Eine Temperatur, die im abgestellten Auto schon bei 28 Grad Außentemperatur nach einer Stunde möglich sei.

Wer demnach Deospray, Desinfektionsmittel, Frostschutzmittel vom letzten Winter oder auch Reinigungsprodukte für die Autowäsche im Auto liegen lässt, riskiert bei praller Sonne Unfälle.

Wasser und andere Flüssigkeiten dehnen sich bei Wärme aus

Auch Wasser und andere Flüssigkeiten dehnen sich bei Wärme aus. Damit nichts ausläuft, sollten Mineralwasser und Co. im Sommer am besten direkt nach dem Einkauf aus dem Auto genommen werden, so der Rat.

Wasser in der Flasche könnte Sonnenlicht wie Lupe bündeln

Noch eine Gefahr könnte Berichten zufolge drohen, wenn man Wasserflaschen bei Hitze im Auto liegen lässt. So könnte das Licht durch die Flaschenwand und das Wasser gebündelt werden, und durch die Hitze „auf einen kleinen Punkt im dahinterliegenden Stoff“ weitergeleitet werden, wie RTL.de berichtete. Dadurch steige die Temperatur des Materials „binnen Sekunden“ stark an und es könnte zum Brand kommen.

Getränkeflaschen oder -dosen nicht im heißen Auto liegen lassen

Auch andere Getränke könnten sich im Gefäß erhitzen, wie RTL.de etwa am Beispiel einer Coladose in einem Auto vorführte. So könne sich in der Dose so viel Druck aufbauen, dass sie explodieren könne, wie in dem Beitrag heißt. Auch Glasflaschen mit Sprudel sollte man demnach besser nicht im Auto stehen oder liegen lassen, wenn der Wagen in der Sonne parkt.

Immer einen Schattenplatz suchen

Auch elektronische Geräte wie zum Beispiel Handys sollten man bei sommerlichen Temperaturen nicht im Auto liegen lassen. Am besten parkt man den Wagen im Schatten, oder noch besser in der Garage, wo es schön kühl ist. Und achtet darauf, dass man auch während der Fahrt alles an einem schattigen Platz verstaut.

Warnung im Sommer: Kinder und Tiere niemals im Auto zurücklassen

Die dringendste Warnung im Sommer können Experten gar nicht oft genug wiederholen: Bereits nach kurzer Zeit können die Temperaturen im geparkten Auto für Kinder und Tiere lebensgefährlich sein, weshalb man sie niemals im Wagen zurücklassen sollte – auch nicht bei der kleinsten Pause, in der man den Wagen kurz abstellt.

