Die wahre Bedeutung des Hyundai-Logos kennen nur wenige - und sie ist seltsam

Gut zu wissen

+ © picture alliance / dpa - Bildfunk / Jeon Heon-Kyun Hinter dem Hyundai-Logo steckt mehr, als man denkt. © picture alliance / dpa - Bildfunk / Jeon Heon-Kyun

Was soll am Hyundai-Logo so besonders sein? Es zeigt doch nur den Buchstaben "H". Weit gefehlt! Denn Hyundai hat sich bei der Gestaltung viel mehr gedacht, als Sie denken.

Auto-Logos sind so vielfältig wie die Produktpalette der Hersteller. Manche Firmen nutzen ganz einfach ihren Namen wie Ford oder Land Rover. Andere Autobauer stecken viel Gehirnschmalz in die Entwicklung ihrer Logos, die Fans oft vor Rätsel stellen.

Dann gibt es auch noch Hyundai. Die Südkoreaner haben ein vermeintlich einfaches Logo, hinter dem sich aber eine tiefere Bedeutung versteckt. Welche das ist, verraten wir Ihnen.

Diese Bedeutung hat das Hyundai-Logo

Wer mit offenen Augen durch die Stadt läuft, hat es bestimmt schon gesehen: das Hyundai-Logo. Ein silbernes "H", das sich nach rechts neigt. Ganz klar, der Buchstabe steht einfach für Hyundai. Und die kursive Schreibweise soll es vom Honda-Logo unterscheiden. Was soll daran so kompliziert sein?

Oberflächlich gesehen stimmt diese Interpretation natürlich, aber das Logo steht noch für etwas anderes. Der südkoreanische Konzern hat sich richtig Gedanken gemacht. Das Hyundai-Logo zeigt nämlich zwei Menschen, die sich die Hand geben, erklärt das Automagazin The Newswheel.

Es soll einen Hyundai-Händler und einen glücklichen Käufer darstellen. Der Handschlag stehe für Vertrauen und Zufriedenheit. Die Neigung des Logos nach rechts repräsentiere Dynamik. Selbst der ovale Ring habe eine tiefere Bedeutung. Damit wolle Hyundai zeigen, dass man weltweit mit seinen Autos Erfolg haben möchte und nicht nur in Asien.

Die Geschichte des Hyundai-Logos

Während die Bedeutung des Hyundai-Logos etwas tiefer geht, ist die Geschichte deutlich schneller erzählt. Gegründet wurde Hyundai 1947 als Bauunternehmen. Erst 1967 begann die Produktion von Autos. Dafür wurde die Hyundai Motor Company gegründet und das heute immer noch genutzte Logo erfunden.

Bis Anfang der 1970er Jahre baute Hyundai in Lizenz den Ford Cortina. 1974 präsentierten die Südkoreaner mit dem Hyundai Pony das erste eigene Modell. Eine Taxi-Version des Ponys konnte sogar mit Erdgas betrieben werden. Ab Ende der 70er Jahre exportierte Hyundai seine Autos auch nach Europa.

