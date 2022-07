Auflaufform als Ölwanne: Polizei stoppt VW mit kurioser Konstruktion

Marke Eigenbau

+ © Polizei Südhessen In Darmstadt stoppte die Polizei einen VW unter dem mit Draht eine Auflaufform als Ölwanne befestigt war. © Polizei Südhessen

In Darmstadt hat die Polizei einen VW mit einer kuriosen Behelfs-Reparatur gestoppt: Unter dem Oldtimer hing eine als Ölwanne dienende Auflaufform.

Als Polizist ist man so einiges gewohnt – gerade bei Fahrzeugkontrollen. Doch manchmal müssen selbst gestandene Beamte staunen: So zogen sie kürzlich in Nordrhein-Westfalen einen VW aus dem Verkehr, dessen Fahrersitz durch einen Holzschemel ersetzt worden war. Und in Thüringen flitzten zwei 19-Jährige auf motorisierten Cola-Kisten umher. Nun ging der Polizei in Hessen eine ziemlich kuriose Konstruktion ins Netz.

Die Beamten entdeckten eine gewagte Behelfs-Lösung an einem Volkswagen, wie 24auto.de berichtet.

Aufgefallen war die Konstruktion bei der Kontrolle eines VW-Oldtimers in Darmstadt. Laut Polizeibericht trauten die Ordnungshüter „kaum ihren Augen“. Unter dem 52 Jahre alten Fahrzeug war mittels einiger Drähte eine Auflaufform als „Ölwanne“ angebracht worden. So sollten auslaufende Betriebsstoffe offenbar halbwegs zuverlässig aufgefangen werden. Der Fahrer muss in den nächsten Tagen die Beseitigung der Mängel nachweisen. Dennoch gestatteten die Beamten dem VW die Weiterfahrt – allerdings nur bis an die „in der Nähe befindliche“ heimische Adresse.