VW Golf hat plötzlich Anhänger auf dem Dach: Polizei steht vor Rätsel

Was steckt dahinter?

+ © Polizei Herborn Kurioser Anblick: In Hessen wurde ein Anhänger auf einem VW Golf abgestellt. © Polizei Herborn

Gelegentlich traut man einfach seinen Augen kaum: In Hessen landete tatsächlich ein Anhänger auf einem VW-Dach. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Mit Streichen ist das immer so eine Sache: Manchmal können alle Beteiligten darüber lachen, manchmal schießt der ein oder andere Witzbold aber auch über das Ziel hinaus. Definitiv hört der Spaß auf, wenn Dinge beschädigt werden, so wie nun in einem kuriosen Fall in Hessen: Ein Anhänger wurde auf einen VW Golf gehievt, wie 24auto.de berichtet.

Ob es sich bei der Aktion wirklich um einen Streich handelt oder ob eine andere Motivation dahintersteckt, ist noch unklar. Der Golf wurde die Aktion beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.