Elektroauto zum Billigpreis: Volkswagen verschleudert ID.3 in China

Rabattaktion

In China verhökert VW den ID.3 für rund 15.000 Euro. Ein Schnäppchen können deutsche Autofahrer in Fernost aber nicht machen.

Die hohen Preise für Elektroautos sind einer der Gründe, warum viele Autofahrer noch nicht wechseln wollen. Der ein oder andere mag da neidisch nach China blicken, denn dort fallen die Preise deutlich niedriger aus. Den BYD Seagul gibts für umgerechnet rund 10.000 Euro. Und auch VW verramscht den ID.3 dort aktuell für unter 16.000 Euro.

In der Basisversion kostet das Elektroauto aktuell nur noch 125.900 Yuan (rund 15.640 Euro, Stand 17. Juli). In Deutschland müssen VW-Kunden vor Abzug der Umwelt-Prämie 39.995 Euro bezahlen – rund 24.000 Euro mehr als in China. Der günstige Preis ist das Resultat einer Rabattaktion vom 7. bis zum 31. Juli. 24auto.de verrät, warum der ID.3 in China so viel günstiger ist als in Deutschland.