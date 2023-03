VW ID.3: Facelift fällt optisch kaum auf – zeigt sich aber im Preis

Modellpflege

Die neue Generation des ID.3 soll ab Ende 2023 zu den Kunden kommen.

Nach rund drei Jahren hat Volkswagen dem ID.3 ein Facelift spendiert. Die Änderungen zeigen sich jedoch vor allem im Innenraum des Elektroautos.

Ein Facelift ist in der Autobranche nichts Ungewöhnliches. In der Regel verpassen die Hersteller ihren Modellen zur Hälfte des Produktzyklus eine Frischzellenkur. Beim ID.3 wäre also noch einiges an Zeit gewesen und dennoch hat Volkswagen dem Elektroauto nach knapp drei Jahren bereits ein Update spendiert.

24auto.de weiß, was Volkswagen alles am ID.3 verändert hat.

Und auch sonst war das Vorgehen der Wolfsburger bei diesem Facelift eher ungewöhnlich. Denn schon im Dezember wurde der Online-Konfigurator auf die neue Generation umgestellt, obwohl diese noch nicht vorgestellt wurde. Das hat man nun nachgeholt, auch wenn sich zumindest optisch nicht viel verändert hat.