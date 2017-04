Das Golf-Upgrade: Zweimal sauber, zweimal giftig

Ein Auto gab meiner Generation einen Namen: Ich bin die Generation Golf! Und ich fahre noch immer ein Einser-Cabrio, auch Erdbeerkörbchen genannt, das 1979 sein Debüt feierte.

Inzwischen, also seit 2012, ist VW bei der siebten Baureihe angekommen und freut sich über 33 Millionen verkaufter Golf-Autos, seit 1974 der Allererste vom Band rollte. Nur der Wandel garantiert eben Beständigkeit und einen Bestseller über Jahrzehnte.

Weil aber der immer schnellere technische Fortschritt immer rasantere Anpassungen fordert, hat VW die siebte Baureihe einem umfassenden Update unterzogen und die neuen Ausgaben auf Mallorca vorgestellt. Mit dabei: der Plug-in-Hybrid GTE, der GTI, die Sportausgabe R und der ­e-Golf.

Der erste Eindruck von außen – der Golf will noch ein bisschen mehr hermachen, ein bisschen breiter, ein bisschen männlicher die Frontpartie. Auch die Augen wurden überarbeitet und mit LED-Scheinwerfern ausgestattet.

Noch mehr aber zählen die inneren Werte: Und da fällt sofort die Anzeigentafel ins Auge – alle Instrumente nur noch digital und damit individuell konfigurierbar nach persönlichem Geschmack. Active Info Display nennt sich das – die Tachonadel ist nur eine Computerleistung.

Richtig Spaß macht das Infotainmentsystem Discover Pro – in der Mitte. Ein hochauflösender Bildschirm, der ganz ohne Reglerknöpfe auskommt und der sich über Sprache, Berührung und sogar über Gesten steuern lässt – das ist neueste Technologie, wie sie in höheren Klassen zu finden ist.

Dort, wo früher Aschenbecher und Zigarettenanzünder waren, ist jetzt Hochtechnologie, die sich bequem mit dem Smartphone vernetzen lässt – für individuelle Einstellungen.

Beim ersten Golf vor 43 Jahren gab es kein Internet und kein iPhone, nur ein Radio und eine ausziehbare Antenne. Heute ist es sogar möglich, das Handy induktiv aufzuladen.

Und immer neue Assistenzsysteme sorgen für mehr Sicherheit, wie der Stauassistent, der das Fahrzeug bis 60 km/h teilautonom lenkt. Und der Security- und Sicherheitsdienst bietet einen automatischen Unfall- oder Pannenruf.

Dass man einmal fast vollkommen lautlos, nur mit dem Geräusch von rauschenden Reifen, über die Straßen rollen würde – das war vor 43 Jahren Science-Fiction. Nun kommt der neue e-Golf mit seiner Lithium-Ionen-Batterie im realen Fahrerleben 200 Kilometer weit, nach NEFZ-Norm 300.

+ Immer schneller, immer kräftiger: VW Golf R. © VW

Und die Sportlichen legen weiter zu: der allradgetriebene Golf R kommt jetzt mit zehn PS mehr daher – inzwischen 310 PS – und schafft Tempo 100 in 4,6 Sekunden. Der GTI Performance hat jetzt 245 PS (plus 15 PS). Der GTI wurde vor 41 Jahren geboren und zu einer Ikone. Die jüngste Ausgabe schafft die 100 in 6,2 Sekunden und macht einfach Spaß, auch wenn der Sound durch die optimierte Technik viel dünner als damals ist.