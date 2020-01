Wie diese Frau ihr Auto tankt, macht sprachlos

Video

Zapfhahn in die Tanköffnung und los geht's - so einfach kann tanken sein. Eine Frau macht daraus jedoch ein derart kompliziertes Unterfangen, dass viele sprachlos sind.

Im Straßenverkehr wird Autofahrern so mancher kurioser Anblick geboten, der für Kopfschütteln sorgt. Von Menschen, die sich am Steuer die Zähne putzen bis hin zu seltsamen Parkmanövern ist alles dabei. Doch auch das Tanken kann für den ein oder anderen Fahrer zur Raketenwissenschaft werden. So sorgte nun vor Kurzem ein Video, das auf Twitter die Runde macht, für viele Fragen unter Nutzern.

Tanken mal anders: Frau sorgt für Empörung

Das kurze Video zeigt eine Tankstelle, an der eine Frau ihren Honda tanken will. Oder zumindest scheint das der Plan zu sein. Denn anstatt den Sprit einfach in den Tank oder in einen Zusatztank zu geben, füllt die Dame den Treibstoff in eine ziemlich dünne Plastiktüte wie man sie aus dem Supermarkt kennt. Allerdings bemerkt sie recht schnell, dass die Tüte nicht besonders dicht ist. Als der Kraftstoff auf ihre Schuhe schwappt, zieht sie also die einzige logische Konsequenz: Eine zweite Plastiktüte muss her. So landet die Tüte mit dem Sprit in eine weitere Tüte und anschließend in den Kofferraum, in dem sie eine dritte Plastiktüte unterlegt.

Yeah, double bag it lady, that will work... pic.twitter.com/i4qPwZJsfk — Tesla Owners Online (@Model3Owners) December 11, 2019

Der ganze Vorfall ereignete sich an einer Tankstelle der Marke "Kroger", die vor allem im Osten der USA zu finden ist. Deshalb ist anzunehmen, dass der Clip, welcher vom Twitter-Account "Tesla Owners Online" geteilt wurde, in Amerika entstanden ist. Um wen es sich bei der Frau handelt oder was danach passiert ist, ist nicht bekannt. Allerdings zeigen sich viele Nutzer fassungslos über das Tank-Debakel.

Frau füllt Sprit in Plastiktüte: Nutzer zeigen sich erschrocken über Video

"Was zur Hölle habe ich da gerade gesehen?", fragt sich ein User erschrocken. Ein anderer schreibt: "Wow. Das ist verrückt. Jemand sollte einschreiten, anstatt einfach zu filmen." Viele können auch gar nicht glauben, dass das Video echt ist: "Ist da wirklich Sprit in der Tüte?", will ein User wissen. Worauf der Betreiber des Accounts, der wohl den Clip gemacht hat, antwortet: "Ja, so ist es."

WTF did I just watch?! Omg. ‍♂️ — Erik (@teslainventory) December 12, 2019

Wow. That’s insane. Should intervene instead of just filming. — Model 3 Cyber Guy (@Model3Guy) December 12, 2019

Yes. Yes it is — Tesla Owners Online (@Model3Owners) December 11, 2019

