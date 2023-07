Uber-Fahrer spart nach Umstieg auf E-Auto über 1.000 Euro pro Monat - „es macht einfach mehr Sinn“ 

Call a Tesla

Ein Uber-Fahrer erklärt, dass er pro Monat über 1.000 Euro an Benzin einspart, seit er ein gebrauchtes Tesla-Modell fährt. Zudem bekommt er auch mehr Trinkgeld.

San Francisco - Unter dem klassischen Taxi-Modell stellt man sich in Deutschland wohl am ehesten eine E-Klasse von Mercedes-Benz vor. Der Stuttgarter Autokonzern bietet die jüngst erschienene aktuelle Generation zum Verdruss der Taxi-Fahrer aber nicht mehr mit der entsprechenden Ausstattung an. Inzwischen gibt es aber auch viele Taxiunternehmen, die auf elektrische Modelle - beispielsweise auf das Erfolgsmodell Model Y von Tesla - setzen. Ein Uber-Fahrer aus San Francisco in den USA konnte durch einen Deal ebenfalls auf ein Tesla-Modell umsteigen und spart seitdem eine Menge an Benzin ein.

Das US-amerikanische Unternehmen Uber bietet in vielen Städten weltweit Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung an. Durch eine Kooperation mit dem Autovermieter Hertz können Uber-Fahrer seit einiger Zeit auch E-Autos zu günstigen Konditionen für ihre Arbeit mieten. Auf ein solches Angebot ist auch der 64-jährige Fahrer Wesley Johnson eingegangen, wie er Business Insider erklärte. Für ihn hat sich der Wechsel offenbar ausgezahlt, da er nach eigenen Angaben pro Woche rund 1.400 US-Dollar (aktuell rund 1.270 Euro) an Benzinkosten spart. Ein Mutter-Tochter-Gespann fuhr in einem Tesla 16.000 Kilometer, ohne einen Cent für Strom auszugeben.

Uber-Fahrer spart nach Wechsel von Mercedes zu Tesla rund 1.400 Dollar Benzingeld ein

Wie Wesley Johnson gegenüber Business Insider erzählt, hat er vor dem Wechsel zu einem älteren Tesla Model S ein älteres Modell der S-Klasse von Mercedes-Benz gefahren. Die älteren Modelle mit Stern sind auch als Taxis noch immer sehr beliebt. Eine Mercedes-E-Klasse hat über 1,5 Millionen Kilometer auf dem Tacho und fährt immer noch. Johnson ist eigentlich bereits im Ruhestand, verwendet die Einnahmen von den Uber-Fahrten aber, um seine Kinder und Enkelkinder finanziell zu unterstützen. Durch den Deal von Uber mit Hertz witterte er offenbar die Chance, seine Arbeit für sich profitabler zu gestalten.

Name Uber Technologies Inc. Gründung 2009 Hauptsitz San Francisco, Vereinigte Staaten Gründer Travis Kalanick und Garrett Camp CEO Dara Khosrowshahi Branche Transport, Technologie Geschäftsmodell Ridesharing, Essenslieferung, Fracht

Im Gegensatz zu Taxipreisen, die behördlich festgelegt sind, werden die Preise von Uber-Fahrten durch das jeweilige Mietwagenunternehmen festgelegt und liegen normalerweise unterhalb der Taxipreise. Die Fahrer müssen allerdings selbst für die Benzinkosten aufkommen, was Wesley Johnson mit seinem Mercedes rund 400 US-Dollar pro Woche beziehungsweise 1.600 US-Dollar pro Monat gekostet hat, wie er erzählt. Seit dem Wechsel auf den elektrischen Tesla liegen seine Ladekosten bei rund 200 US-Dollar pro Monat, wodurch er 1.400 US-Dollar einspart. „Für mich macht es einfach mehr Sinn“, sagte er.

Tesla lohnt sich trotz höherer Mietkosten - auch durch staatliche Förderung in den USA

Was der Uber-Fahrer durch den Wechsel auf das E-Auto einspart, schlägt sich allerdings nicht direkt auch in seinem Gehalt nieder. Wie Wesley Johnson Business Insider erzählt, zahlt er 1.640 US-Dollar Miete für den Tesla, was bei seinem vorherigen Mercedes deutlich niedriger war. „Ich verdiene nur ein paar Hundert Dollar die Woche zuzüglich der Gebühr“, sagte er. „So sehe ich das, ich verwende das Geld, um das Auto zu bezahlen.“ Insgesamt lohnt sich der Umstieg dennoch, da der Uber-Fahrer mit seinem Mercedes über die Jahre mehrere tausend Dollar für Reparaturen bezahlen musste, was beim Tesla vollständig durch Hertz gedeckt ist.

+ Ein Uber-Fahrer spart nach dem Wechsel auf einen elektischen Tesla nach eigenen Angaben rund 1.400 US-Dollar Benzinkosten pro Monat. (Symbolbild) © IMAGO/BONNIE CASH

Durch den Wegfall der Reparatur- und Wartungskosten und dem Förderprogramm für Elektromobilität in den USA, wodurch Wesley Johnson pro Woche zusätzliche 120 US-Dollar kassiert, rechnet sich der Tesla trotz höherer Mietkosten. Laut eigenen Angaben verdient er rund 17,50 US-Dollar pro Stunde, was 30 Prozent mehr seien, als mit seinem Mercedes. Ein anderer Tesla-Fahrer hat nach eigenen Angaben in zwei Jahren nur 19 Euro ausgegeben. Zudem seien die Trinkgelder besser, seit er einen Tesla fahre. „Einige Leute mögen den Tesla, das neue Tesla-Gefühl und sie sagen ‚Oh, ich bin das erste Mal in einem Tesla gefahren‘“, erklärt er.

