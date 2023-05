Lamborghini Aventador mit 3D-Drucker nahchegebaut – Hertsteller hilft

Fast fertig

+ © YouTube (3D Printing Nerd) Die meisten Teile des nachgebauten Lamborghini Aventador stammen aus dem 3D-Drucker. © YouTube (3D Printing Nerd)

Seit rund fünf Jahren arbeitet Sterling Bachus an seinem Nachbau des Lamborghini Aventador. Das Besondere: Die meisten Teile stammen aus dem 3D-Drucker.

Der Lamborghini Aventador ist für viele Autofans ein absolutes Traumauto. Es gibt jedoch zwei Probleme: Der Sportwagen ist für die allermeisten nicht zu bezahlen und wird zudem nicht mehr gebaut. Mit dem LP 780-4 Ultimae Roadster endete die Produktion nach elf Jahren. Das gebaute Exemplar wurde für 1,5 Millionen Euro versteigert. Auch gebrauchte Modelle sind daher alles andere als günstig. Wer einen Aventador will, ohne das nötige Kleingeld zu haben, muss ihn also selbst bauen. So wie der Physiker Sterling Backus aus den USA. Die Teile kommen dabei zum Großteil aus dem 3D-Drucker. Wie Lamborghini auf das Projekt reagiert hat, erfahren Sie auf 24auto.de.

Angefangen hat alles mit einem Modell im Maßstab 1:10 und einem großen 3D-Drucker, den er bei Amazon gekauft hatte. Inzwischen steht das Auto nahezu fertig in der Garage von Backus – fast fünf Jahre nach Projektbeginn. Das Gerät lief fast 15 Monate ununterbrochen, ehe es ersetzt werden musste. Doch einige Baustellen gibt es noch.