Trio klaut Rad von Corvette: „Passt besser auf, wo ihr parkt”

Polizei teilt Video

+ © YouTube (Southlake Police) Das Diebes-Trio wurde von einem Tesla erwischt. © YouTube (Southlake Police)

In Texas hat ein Trio einen Reifen einer Corvette geklaut. Dabei wurden die Diebe jedoch von einem Tesla gefilmt. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Dass Autodiebe bestimmte Marken bevorzugen, ist nichts Neues. Ebenso wenig, dass es die Langfinger manchmal nur auf bestimmte Teile wie einen Katalysator oder Räder abgesehen haben. Dass diese dabei aber von einem Auto überführt werden, kommt eher selten vor. Doch genau das ist jetzt einem Trio passiert, das in Texas den Reifen einer Corvette C7 geklaut hat.

24auto.de verrät, wie die Nutzer in den sozialen Medien auf den Reifendiebstahl an der Corvette reagiert haben.

Zugetragen hat sich der Vorfall am 3. November auf einem Parkplatz in Southlake. Dort war auch ein Tesla abgestellt, der die Diebe bei ihrer Arbeit mit seiner Frontkamera beobachtet und auch gefilmt hat. Möglich wird das durch den sogenannte Sentry Mode des US-Herstellers.