Lamborghini gegen Kia – ein ungleiches Duell? Offenbar nicht mehr, wenn es um das Thema Traumautos geht. Denn da scheinen sich die Vorlieben gerade zu verschieben.

Ferrari! Porsche! Lamborghini! Fragte man Autofahrer und alle, die es mal werden wollen, früher nach ihrem Traumauto, fielen vor allem die Namen klassischer Sportwagen-Marken. So gilt der Porsche 911 auch als Gebrauchtwagen als besonders begehrtes Modell. Manche teure Exoten wie der Bugatti Chiron werden von ihren Fans sogar nachgebaut.

Traumautos der Deutschen: Sportwagen sind out

+ Elektroautos wie der Hyundai Ioniq 5 schlagen Sportwagen in der Beliebtheit. (Symbolbild) © Hyundai/Dino Eisele

Doch möglicherweise deutet sich nun eine Zeitenwende an – angestoßen durch die Elektrifizierung. Das will jedenfalls der Online-Ersatzteilhändler Autodoc herausgefunden haben. Er ermittelte die Begehrlichkeit von Automarken- und Modellen anhand der Nachfragen im Internet. Das Ergebnis: Unter den Traumautos der Deutschen verlieren die Sportwagen an Bedeutung.

Traumautos der Deutschen: Elektroautos vorn

So finden sich weder Porsche 911 noch Lamborghini Huracán in der Zehner-Gruppe, auch den früheren Liebling Ford Mustang sucht man dort vergeblich. Statt ihrer dominieren nun E-Autos, SUV und Familien-Mobile das Interesse: Das Tesla Model 3 rangiert mit 2,7 Millionen Nachfragen an der Spitze, flankiert von weiteren E-Mobilen wie Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 oder Kia EV6 (hier von Matthias Malmedie getestet).

Das sind die Top Ten der Automodelle (Quelle: Autodoc):

Fahrzeug Such-Anfragen bislang 2022 Tesla Model 3 2,8 Millionen VW Golf 1,73 Millionen Hyundai Ioniq 5 1,7 Millionen Kia EV6 1,67 Millionen Škoda Enyaq 1,64 Millionen Tesla Model Y 1,43 Millionen Škoda Kodiaq 1,4 Millionen VW Taigo 1,29 Millionen Audi A3 1,25 Millionen Polestar 2 1,2 Millionen

Elektroautos: Die zehn beliebtesten Modelle in Deutschland Platz 10: BMW i3. Schon seit 2013 auf dem Markt, und immer noch recht beliebt: 12.178 BMW i3 wurden 2021 neu zugelassen. Trotzdem läuft die Produktion des City-Stromers mit knapp 300 Kilometern Reichweite nach insgesamt 250.000 Einheiten dieses Jahr ohne Nachfolger aus. Preis: ab 39.000 Euro. © BMW Platz 9: Fiat 500. Das aktuelle Modell des Kleinstwagens, auch als Fiat 500e oder Fiat 500 Elektro bezeichnet, wird ausschließlich als E-Auto angeboten. 2021 fand er 12.516 Kunden. Je nach Akku-Größe schafft der kleine, aber charakterstarke Cityflitzer aus dem Stellantis-Konzern 190 bis über 300 Kilometer. Preis: ab 26.790 Euro. © Fiat/Stellantis Platz 8: VW ID.4. Die Crossover-Variante des braven Grundmodells ID.3 mit größerem Innenraum und etwas Off-Road-Fähigkeit wurde im vergangenen Jahr 12.734 mal zugelassen. Die Reichweite der Top-Version gibt VW reichlich optimistisch mit 518 Kilometern an. Preis: Ab 46.515 Euro. © Ingo Barenschee/VW Platz 7: Škoda Enyaq iV. Der technische Ableger des VW ID.3 und ID.4 auf der MEB-Plattform ist mit 4,65 Metern etwas länger, und erfüllt somit das übliche Marken-Image als Alternative für die Familie. 13.026 Käufer und Leasingnehmer überzeugte das E-SUV mit offiziell bis zu 500 Kilometern Reichweite. Preis: ab 46.515 Euro. © Skoda Auto a.s. Hyundai Kona Elektro Platz 6: Hyundai Kona Elektro. Im Gegensatz zum neuen Ioniq 5 bietet Hyundai den seit Kona mit verschiedenen Antriebsversionen an, das seit 2018 verkaufte Elektroauto brachte es auf 17.240 Neuzulassungen. Die Motoren leisten 136 oder 204 PS, die Reichweite beträgt maximal 484 Kilometer. Preis: ab 35.650 Euro. © Hyundai Smart EQ fortwo Edition Bluedawn smart EQ fortwo edition bluedawn: stylish and electrifying eye-catcher Platz 5: Smart EQ Fortwo. Wie beim BMW i3 ist auch das Ende des Elektrozwergs besiegelt. Künftig kommen die Elektroautos aus China und als größere SUV daher. Das Original fand trotz seiner mickerigen Reichweite von offiziell 153 Kilometer noch 17.413 Abnehmer. Preis: ab 21.940 Euro. © Mercedes-Benz AG Renault Zoe Platz 4: Renault Zoe. Beim Crashtest versagte die aktuelle Version des französischen City-Stromers (null Sterne!), aber mit 24.736 Neuzulassungen war er hierzulande durchaus beliebt. Dank bis zu 395 Kilometern maximaler Reichweite eignet er sich auch für längere Trips. Preis: ab 33.140 Euro. © Renault VW ID.3 Platz 3: VW ID.3. Das Grundmodell des „Modularen E-Antriebs-Baukastens“ des VW-Konzerns gilt längst als elektrischer VW Golf, auch wenn sich manch Stromer-Fan einen etwas aufregenderen Auftritt gewünscht hätte. Europaweit brachte es der ID.3 mit seinen offiziell bis zu 553 Kilometern Reichweite schon auf über 100.000 Verkäufe, auf Deutschland entfielen 26.693 Zulassungen. Preis: ab 36.960 Euro. © VW VW e-Up Platz 2: VW e-Up. Seine große Beliebtheit führt zu seinem größten Nachteil: Immer wieder ist der kleine, 30.797 mal zugelassene Stromer ausverkauft, was letztendlich auch zu einer kräftigen Preissteigerung führte. Bis zu 260 Kilometer Reichweite gehen für diese Größe ok. Preis: ab 26.895 Euro. © VW Tesla Model 3 Platz 1: Tesla Model 3. Das Einstiegsmodell des Elektroauto-Pioniers sicherte sich mit 35.262 Neuzulassungen klar die Pole-Position, und schaffe es wochenweise sogar an die Spitze der Gesamt-Charts aller Pkw. Die Reichweite beträgt laut Werksangabe bis zu 547 Kilometer. Preis: ab 52.965 Euro. © Tesla

Beim Ranking nach Marken ergibt sich ein ähnliches Bild. Hier schaffen es aber auch klassische Traumauto-Hersteller in die Top Ten, während Tesla fehlt: Offenbar wird dort vor allem nach konkreten Modellen gesucht. (Quelle: Autodoc).

Automarke Such-Anfragen bislang 2022 BMW 6,0 Millionen VW 5,8 Millionen Mercedes 5,6 Millionen Porsche 3,8 Millionen Hyundai 3,1 Millionen Ford 3,1 Millionen Škoda 2,9 Millionen Renault 2,4 Millionen Opel 2,3 Millionen Lamborghini 2,2 Millionen

Basis für diese Listen sind Nachfrage im Netz von Einzelpersonen, die in sozialen Medien oder Suchmaschinen zum entsprechenden Stichwort interagiert haben. Inwiefern diese aber tatsächlich ihre Traumautos „gegoogelt“ haben, oder eher nüchterne Infos zum Autokauf gesucht haben, lässt sich kaum feststellen (Mit Material von SP-X)

