Kunde entsetzt

Bei voller Fahrt fiel in einem Tesla das Lenkrad ab – der entsetzte Besitzer meldete sich per Twitter. Sein Model Y war angeblich nur wenige Tage alt.

Der texanische Autobauer Tesla kämpft aktuell mit so einigen Problemen. Wenn der Hersteller in den Negativ-Schlagzeilen auftaucht, dann hat das zumeist mit dem hochumstrittenen „Autopilot“ zu tun, der kürzlich in einem Test von „Consumer Reports“ nicht besonders gut abschnitt. Außerdem musste ein leitender Entwickler kürzlich zugeben, dass man für ein Werbevideo mit dem „Autopilot“ getrickst habe und beim Dreh sogar ein Unfall passiert sei. Zwei andere Themen, die immer wieder Kunden verärgern, sind der Service sowie die Qualität der Fahrzeuge. Nun hat sich in den USA ein besonders krasser Fall zugetragen, von dem ein Kunde in den sozialen Medien berichtet – und seinen Beitrag auch direkt an Tesla-Chef Elon Musk (51) adressiert.

Kurz nach der Auslieferung: Tesla-Lenkrad fällt mitten auf der Autobahn ab

Wie ein Twitter-Nutzer namens Prerak in einem Post (weiter unten zu finden) mitteilt, sei ihm mitten während einer Fahrt auf der Autobahn einfach das Lenkrad in seinem Model Y abgefallen. Glücklicherweise sei in diesem Moment keiner hinter ihm gefahren und es sei ihm gelungen, den Tesla am Straßenrand zum Stillstand zu bringen. Dazu postete Prerak einige Fotos, die das defekte Lenkrad zeigen, sowie das Fahrzeug mit einem Abschlepper und einem Polizisten am Straßenrand. In dem Beitrag hat er auch Elon Musk vertaggt – dem Twitter seit kurzem gehört.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv — Prerak (@preneh24) January 30, 2023

Tesla-Lenkrad fällt bei voller Fahrt ab – „Bin ich für einen Produktionsfehler verantwortlich?“

Dazu postete der Besitzer noch den Verlauf eines Chats mit dem Tesla-Service, der ihm ganz offensichtlich später tatsächlich 103,96 US-Dollar für die Reparatur des Lenkrads in Rechnung stellte. Dabei hatte Prerak das Fahrzeug laut eigenen Angaben erst wenige Tage zuvor geliefert bekommen. „Bin ich für einen Produktionsfehler verantwortlich?“, fragt der Kunde. „Es ist noch nicht einmal eine Woche alt und ich bekomme eine Rechnung für ein defektes Lenkrad.“ Erst kürzlich war das Model Y auch mit seinem „Autopilot“ in einem Test von TV-Journalisten komplett durchgefallen.

Von einem ähnlichen Vorfall mit einem Tesla-Lenkrad hatte im May 2020 schon mal ein Twitter-User berichtet: Das Model 3 des Mannes war damals seinen Angaben zufolge gerade einmal einen Monat alt gewesen:

@elonmusk Steering wheel fell of today! Concerned that the rest of the car will fall to bits too! Can this be looked into as to why it’s happened to a car just over 1 month old! #TeslaServiceIssues pic.twitter.com/w103imxnbA — Jason T (@JasonTuatara) April 26, 2020

Tesla-Lenkrad fällt bei voller Fahrt ab – „Selbst schuld – du hast einfach zu stark daran gezerrt.“

Prerak erklärte auf Twitter, wäre es ihm am liebsten, Tesla würde das Model Y behalten und er sein Geld zurückbekommen. Denn er und seine Familie hätten das Vertrauen in den Wagen verloren. Nun hat sich der Mann nach eigenen Angaben an den Tesla-Händler gewandt, der ihm das Auto verkauft hat – und will nun abwarten, was passiert. Unter dem Tweet haben sich inzwischen zahlreiche Kommentare angesammelt, die das Geschehen ironisch kommentieren. Hier einige Beispiele:

„Dieses Auto kann von selbst fahren. Es braucht gar kein Lenkrad.“

„Selbst schuld – du hast einfach zu stark daran gezerrt.“

„Einfach ein bisschen Kleber drauf – und weiter geht’s.“

„Einfach das nächste Mal das FSD aktivieren.“

„Hast du nicht extra was für Lenkrad-Bolzen bezahlt?“

