Tesla von Kutsche verwirrt: „Zeigt das nicht Elon“

Tesla setzt beim Autopiloten und Full Self-Driving nur auf Kameras. Doch die scheinen mit Kutschen ein Problem zu haben, was den Computer des Elektroautos verwirrt.

Immer wieder stehen Teslas Fahrassistenten „Autopilot“ und – das noch im Beta-Test befindliche – Full Self-Driving (FSD) massiv in der Kritik. Zuletzt etwa, weil das FSD Kinder nicht erkennen und daher überfahren soll. Doch mitunter sorgen die beiden Programme offenbar auch für kuriose Szenen, wie ein Video auf dem Instagram-Kanal „Pubity“ zeigt.

Zusehen ist eine Szene, wie sie sich tagtäglich auf Straßen auf der ganzen Welt abspielt: Ein langsames Fahrzeug – in diesem Fall eine Kutsche, die von Pferden gezogen wird – ist auf einer Landstraße unterwegs und wird von den anderen Verkehrsteilnehmern überholt. So weit, so simpel. Doch für den Tesla wird das zu einer unlösbaren Aufgabe.