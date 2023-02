30-sekündiger Super-Bowl-Clip

Um Tesla zu attackieren, hat eine Organisation namens „The Dawn Project“ viel Geld in die Hand genommen. Ziel des Angriffs ist die „Autopilot“-Technik.

Der Super Bowl ist einer der Sport-Höhepunkte des Jahres – und für Autofans eigentlich eher weniger interessant. Höchstens vielleicht die Werbung, die rund um das Ereignis gezeigt wird, denn die Reklameplätze sind extrem teuer – und die Clips oft aufwendig gemacht. Teils sind auch Stars dabei, wie einst Arnold Schwarzenegger im Auftrag von BMW. Doch nicht jedes Werbevideo ist aufwendig produziert. In diesem Jahr war auch ein eher einfach gemachter Clip war darunter – dessen Aussage ist allerdings unmissverständlich: Teslas „Autopilot“ sei eine tödliche Gefahr.

Teurer Werbespot attackiert Tesla-„Autopilot“ scharf: „völlig untaugliche Technik“

In Auftrag gegeben wurde der rund 30 Sekunden dauernde Clip (weiter unten zu finden) von „The Dawn Project“. Dabei handelt es sich um eine Organisation, deren selbsternanntes Ziel es ist, Computer für die Menschheit sicher zu machen. Gegründet wurde sie von Technik-Guru Dan O-Dowd, dem vor allem Teslas „Autopilot“ – beziehungsweise in diesem Fall die höchste Ausbaustufe namens „Full Self-Driving“ (FSD) – ein Dorn im Auge ist. Vor einiger Zeit veröffentlichte „The Dawn Project“ einen Test, in dem der „Autopilot“ ziemlich schlecht wegkam. Tesla schickte „The Dawn Project“ daraufhin sogar ein Unterlassungsschreiben, dieses wiederum veröffentlichte die Organisation auf ihrer Website und bezeichnete es als „bizarr.“

Teurer Werbespot attackiert Tesla-„Autopilot“ scharf: Clip zeigt, wie Kinderpuppe überfahren wird

Laut einem Bericht von CNN kostete der Anti-Tesla-Werbespot von „The Dawn Project“ beim Super Bowl knapp 600.000 US-Dollar. In dem Video ist unter anderem zu sehen, wie ein Tesla eine Kinderpuppe über den Haufen fährt – dazu sagt eine Stimme: „Teslas Full Self-Driving wird ein Kind auf dem Zebrastreifen einer Schule überfahren.“ Es folgen weitere kritische Szenen mit Teslas, die entsprechend kommentiert werden: FSD werde in den Gegenverkehr ausweichen, ein Baby in einem Kinderwagen anfahren und sogar auf der falschen Seite der Straße fahren, heißt es unter anderem. Und dann: „Teslas vollständig selbstfahrendes Auto verführt die Öffentlichkeit mit irreführendem Marketing und völlig untauglicher Technik.“

Top 10: Die zehn beliebtesten Autos der Deutschen Platz 10 – Tesla Model Y (35.426 Neuzulassungen): Nur ein einziges reines Elektroauto hat es in Deutschland im Jahr 2022 in die Top 10 der Neuzulassungen geschafft – und das kommt aus dem Hause Tesla. Mehr als 35.000 Mal wurde das Model Y verkauft, das inzwischen auch in Deutschland gebaut wird – in der Gigafactory in Grünheide bei Berlin. © CTK Photo/Imago Platz 9 – BMW 3er (36.231 Neuzulassungen): Anfang der 2000er-Jahre lag der BMW 3er in der Neuzulassungsstatistik noch regelmäßig deutlich über der 100.000er-Marke. Doch dann kamen die SUV und zahlreiche neue Modellvarianten wie zuletzt etwa der 4er, die an den Verkaufszahlen des 3ers nagten. Mit Platz 9 hat es der Münchner aber auch im Jahr 2022 noch in die Top 10 geschafft. © BMW Platz 8 – Ford Kuga (38.482 Neuzulassungen): Kaum noch ein Autobauer kann es sich heutzutage noch leisten, kein SUV im Programm zu haben – auch nicht Ford. Viele Autofahrer bevorzugen den bequemen Einstieg und die hohe Sitzposition. Mit dem Kuga fuhr Ford in der Neuzulassungsstatistik des KBA immerhin den 8. Platz ein. © Ford Platz 7 – VW Passat (39.261 Neuzulassungen): Lange galt der Passat als der klassische Dienstwagen. Die praktische Kombi-Form ist aber natürlich auch für Familien gut geeignet. Dennoch greifen inzwischen viele lieber zum SUV. Deshalb ist der Passat auch nicht mehr so erfolgreich, wie noch vor einigen Jahren. 2011 etwa lag der Wolfsburger mit mehr als 100.000 Neuzulassungen noch deutlich weiter vorn. © VW Fahraufnahme eines Mini Platz 6 – Mini (40.142 Neuzulassungen): Nur wenige Neuauflagen von Autos sind so erfolgreich wie der Mini, dem unter der Federführung von BMW neues Leben eingehaucht wurde. Bis heute erfreuen sich die Fahrzeuge großer Beliebtheit – und es reicht für den 6. Platz bei den Neuzulassungen. Den Mini gibt es in vielen verschiedenen Varianten – doch das KBA macht bei den Modellen keine Unterscheidung. © Mini Ein Opel Corsa Platz 5 – Opel Corsa (50.191 Neuzulassungen): Im Kleinwagen-Segment war der Opel Corsa so etwas wie die ewige Nummer Zwei hinter dem VW Polo – doch der hat es im Jahr 2022 nicht einmal mehr in die Top 10 geschafft. Der lange Atem hat sich für den Corsa nun also ausgezahlt – mit einem stolzen 5. Platz bei den Neuzulassungen. Rund 15.000 davon entfielen auf die E-Variante des kleinen Rüsselsheimers. © Opel Ein Fiat 500 Platz 4 – Fiat 500 (52.337 Neuzulassungen): Ein kleiner Italiener hat es in Deutschland immerhin auf den vierten Platz geschafft. Ziemlich überraschend: Denn Kleinstwagen sind eigentlich kaum noch gefragt. Seine Beliebtheit hat allerdings damit zu tun, dass es ihn auch als Elektro-Version gibt – und noch sind nur wenige Stromer in dieser Kategorie verfügbar. So sind 29.653 der 52.337 im Jahr 2022 neu zugelassenen Fiat 500 rein elektrisch unterwegs. © Fiat Ein VW T-Roc Platz 3 – VW T-Roc (58.942 Neuzulassungen): Die Top-3 macht Volkswagen unter sich aus. Den zweiten Platz verpasste der T-Roc dabei nur knapp: Gerade einmal 194 Exemplare verkaufte VW weniger als vom Tiguan. Im nächsten Jahr steht ein Facelift des Kompakt-SUV an – möglicherweise reicht es dann für mehr. © VW Fahraufnahme eines VW Tiguan Platz 2 – VW Tiguan (59.136 Neuzulassungen): SUV sind in Deutschland nach wie vor ein Verkaufsschlager – das zeigt auch der Zweitplatzierte bei den Neuzulassungen im Jahr 2022. Allerdings nähert sich die aktuelle Tiguan-Generation inzwischen ihrem Ende – schon im nächsten Jahr soll ein Nachfolger an den Start gehen. © VW Ein VW Golf Platz 1 – VW Golf (84.282 Neuzulassungen): Nicht umsonst heißt die Kompaktklasse auch Golfklasse – der Wolfsburger ist und bleibt die Nr. 1. Allerdings scheint seine Zeit langsam abzulaufen, denn vor nicht allzu langer Zeit rangierte der Platzhirsch noch mit mehr als 200.000 Neuzulassungen auf dem ersten Rang. Kann er es im Jahr 2023 wirklich noch einmal ganz nach oben schaffen? © VW

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter unseres Partners 24auto.de.

Teurer Werbespot attackiert Tesla-„Autopilot“ scharf: Elon Musk nimmt’s offenbar locker

Wieso erlaube die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) Full Self Driving, lautet die wohl eher rhetorisch gemeinte Frage am Ende des Anti-Tesla-Spots. Allerdings zweifelt die Behörde inzwischen durchaus auch am „Autopilot“ – schon vor einiger Zeit wurde nach zahlreichen Unfällen mit Einsatzfahrzeugen eine Untersuchung eingeleitet. Auch auf eine Ankündigung von Elon Musk hin trat die NHTSA kürzlich auf den Plan: Der Tesla-Chef wollte in bestimmten Fällen die „Lenkrad-Warnung“ bei der FSD-Beta abschaltbar machen. Musk selbst nahm die Super-Bowl-Aktion von „The Dawn Project“ offenbar eher gelassen, wie seine Reaktion auf einen Tweet der „Tesla Owners Silicon Valley“ zeigt – ein lachender Smiley:

🤣 — Elon Musk (@elonmusk) February 12, 2023

Ganz offensichtlich hat „The Dawn Project“ aber auch wenig Lust auf Meinungen, die der eigenen Sichtweise widersprechen – die Kommentarfunktion unter ihrem Anti-Tesla-Clip auf YouTube ist deaktiviert.

Rubriklistenbild: © VCG/Imago