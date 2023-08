Tanken im Urlaub: EU-Kraftstoff-Symbole helfen, Diesel und Benzin zu finden

Vorsicht an der Tankstelle

Diesel und Super, das sind die gängigen Begriffe in Deutschland. Im Ausland haben diese aber oft andere Namen. Ein Trick hilft, den richtigen Kraftstoff zu finden.

Egal, ob man mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen unterwegs ist: Im Urlaub im Ausland gibt es einiges zu beachten. Etwa die lokalen Verkehrsregeln oder möglicherweise anfallende Mautgebühren. Auch an der Tankstelle lauern in manchen Ländern Fallen auf die Touristen: Die Namen für Diesel und Benzin können schnell für Verwirrung sorgen.

Es besteht also die Gefahr, falsch zu tanken, wenn man die richtigen Vokabeln nicht parat hat. Im schlimmsten Fall kann das zu einem Motorschaden führen. Die Bezeichnungen lassen sich leider nicht immer vom Deutschen oder Englischen ableiten. Noch dazu sind sie selbst innerhalb des Landes nicht überall einheitlich.

Tanken im Ausland: Bezeichnungen oftmals nicht identisch

So kann Benzin in Großbritannien als „Petrol“, „Unleaded“ oder seltener als „Stars“ angeboten werden. In Frankreich heißt es nicht überall „Benzine“. Gelegentlich wird es an den Tankstellen als „Essence“ bezeichnet. Diesel heißt in Frankreich „Gasoil“ oder „Gazole“, in England manchmal „Derv“ und in Tschechien, der Slowakei und Slowenien „Nafta“.

+ Diesel und Benzin heißen in Frankreich Gazole und Sans Plomb. © Reporters/Imago

Besonders verwirrend sind die Namen auch in Portugal und Spanien: Benzin heißt „Gasolina“, Diesel vielerorts „Gasoleo“. In Spanien ist jedoch auch Diesel gebräuchlich. Autogas nennt sich außerhalb Deutschlands meist „LPG“ (Liquified Petroleum Gas), Erdgas wird oft als „CNG“ (Compressed Natural Gas) oder Methan(e) verkauft. In Italien ist die Abkürzung „M“ gebräuchlich.

EU-weite Kraftstoffsymbole helfen Autofahrern an der Zapfsäule

Um den Autofahrern an der Zapfsäule zu helfen, hat die EU einheitliche Kraftstoff-Symbole eingeführt. Diese sind seit 2018 an Tankstellen sowie für Neuwagen in der EU Pflicht. Jeder der drei Kraftstoffarten ist eine geometrische Form zugeordnet: Ein Kreis steht für Ottokraftstoff, ein Quadrat für Diesel und eine Raute für gasförmige Kraftstoffe. Im Inneren der Symbole findet sich die Bezeichnung der genauen Sorte, etwa „E5“ für Standard-Super oder „CNG“ für Erdgas. Wenn die Symbole an der Zapfsäule mit denen am Fahrzeug identisch sind, kann der Fahrer bedenkenlos tanken.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Wer sich außerhalb der EU bewegt, behilft sich mit einem anderen Trick. Denn auch die Oktan- und Cetazahlen verraten, um welchen Kraftstoff es sich handelt. Super und Super E10 haben in aller Regel 95 Oktan. Bei 98 Oktan handelt es sich um Super Plus. Dieselmotoren benötigen Kraftstoff mit der Cetanzahl 50, ältere Exemplare können auch mit 40-Cetan-Sprit betankt werden. (Mit Material von SP-X)

Rubriklistenbild: © Reporters/Imago