Sparen durch Timing: Um welche Uhrzeit Sie am günstigsten tanken

Schwankende Spritpreise

+ © Wolfgang Maria Weber/Imago Wer günstig tanken möchte, sollte unbedingt auf die Uhrzeit schauen. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Wenn kurz nach dem Tanken der Spritpreis sinkt, ärgern sich die meisten Autofahrer. Wer zu einer bestimmten Uhrzeit tankt, fährt meist besonders günstig.

Autofahren ist alles andere als ein billiges Vergnügen. Schon der Kauf eines Wagens ist für viele eine große finanzielle Hürde – deshalb sollte man beim Kauf von Neuwagen auf einige Dinge achten. Und wer mit einem Gebrauchten sparen will, sollte vorsichtig sein: laut einer Umfrage schummelt jeder Vierte beim privaten Verkauf. Auch Unterhalt, Wartung und Reparaturen eines Autos gehen ordentlich ins Geld. Sparen können Autofahrer unter anderem an der Tankstelle – zur richtigen Uhrzeit, wie 24auto.de berichtet.

Die Spritpreise unterliegen im Tagesverlauf starken Schwankungen. Der ADAC hat nun sämtliche Preisbewegungen an den rund 14.000 Tankstellen in Deutschland im Mai 2023 untersucht. Der Analyse zufolge schwanken die Spritpreise am Tag um bis zu neun Cent pro Liter. Wer günstig tanken will, sollte laut ADAC zwischen 21 und 22 Uhr die Zapfsäule ansteuern, dann ist der Sprit laut der Auswertung durchschnittlich am billigsten. Auch zwischen 18 und 19 Uhr ist dem Automobilklub ein relativ preiswerter Zeitraum.