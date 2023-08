Sommerliches Wetter: Warum Sie beim Tanken auch an die Hitze denken sollten

Temperaturen steigen nochmal

Bei sommerlichen Temperaturen sollte man den Tank nicht ganz vollmachen. Wann man aufhören soll, erkennt man an dem Geräusch.

Der Sommer zeigt sich nochmal von seiner sonnigen Seite. Viele Urlauber oder Ausflügler, die mit dem Auto oder Motorrad unterwegs sind, freut‘s. Wenn die Temperaturen jetzt nach oben klettern, sollten Autofahrer allerdings ein paar Dinge beachten. Los geht es beim Tanken.

Hitze: Tank im Sommer nicht ganz vollmachen

Diesel und Benzin dehnen sich bei Hitze aus. Die Gefahr im Sommer: Klettern die Außentemperaturen in die Höhe, erwärmt sich der Kraftstoff schnell und der Tank könnte überlaufen – was schlimmstenfalls in einem Brand enden könnte. Deshalb raten Experten, den Tank im Sommer nicht ganz vollzumachen. „Moderne Tanks verfügen zwar über ein sogenanntes ‚Totvolumen‘“, heißt es in einem Bericht auf Bayern1.de. Im Normalfall bleibe es leer, biete jedoch zur Sicherheit noch Platz, falls sich das Benzin ausdehne. Carsten Graf vom ADAC rät dem Bericht zufolge, im Sommer unbedingt mit dem Tanken aufzuhören, wenn die Tankpistole zum ersten Mal abschaltet, besser noch etwas früher, wie es dort heißt.

+ Bei hochsommerlichen Temperaturen sollte man das Auto nicht ganz volltanken. © Marijan Murat/dpa

Tipp im Sommer: Reifendruck schon morgens messen

Reifenpannen sind eine häufige Gefahr im Sommer – in vielen Fällen, weil der Reifendruck zu niedrig ist. Wichtig: Den Reifendruck am Auto sollten Sie am kalten Reifen messen. Der ADAC-Experte rät laut Bayern1.de, ihn deshalb immer morgens zu prüfen. Wer sich das routinemäßig angewöhnt, ist also auf der sicheren Seite.

Keine Wasserflaschen oder Dosen im Auto liegen lassen

Im Wagen herumliegende Flaschen und Kanister könnten bei Hitze gefährlich werden, wie zudem der Auto Club Europa (ACE) informierte. Denn leicht entflammbare Flüssigkeiten oder Gase können ab 50 Grad Explosionen verursachen, wie es in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zum Thema hieß – eine Temperatur, die im abgestellten Auto schon bei 28 Grad Außentemperatur nach einer Stunde möglich sei. Wasserflaschen oder auch Getränkedosen sollte man ebenso wenig im heißen Auto liegen lassen wie zum Beispiel Desinfektionsmittel, Deo- oder Haarspray.

Rubriklistenbild: © Marijan Murat/dpa