Tanken auf der Fahrt in den Urlaub: In welchen EU-Ländern man sparen kann

Spritpreise im Vergleich

Wer auf der Fahrt in den Urlaub mehrere europäische Länder durchquert, sollte seine Tankstopps entsprechend planen. Oft ist der Sprit günstiger als in Deutschland.

Auch beim Urlaub müssen die meisten Menschen aufs Geld schauen. Für Autofahrer ist dabei wichtig, nicht nur die Kosten des Feriendomizils im Auge zu haben, sondern auch die für die Fahrt. So können beispielsweise die Mautgebühren in einigen europäischen Ländern durchaus ins Geld gehen. Vermeiden sollte man nach Möglichkeit das Tanken entlang der Autobahn: Laut ADAC sind die Spritpreise dort teils massiv überteuert. Also sollte man entweder vor der Abfahrt Volltanken oder zum Auftanken von der Autobahn abfahren. Ebenfalls kann es sich lohnen, in Ländern zu tanken, die auf der Fahrt zum Ziel durchquert werden. Der ADAC hat die Spritpreise in Europa verglichen.

Spritpreise in Europa: In welchen Ländern Benzin und Diesel günstiger sind

Laut ADAC, der sich auf Daten der EU-Kommission beruft, gibt es zwischen den Spritpreisen in den Ländern Europas Unterschiede von bis zu 44 Cent je Liter. Verglichen mit Deutschland war ein Liter Superbenzin (E5) in Polen im Durchschnitt um 32 Cent günstiger, Diesel um 20 Cent. Auch in Tschechien lässt sich sparen: 21 Cent beim Liter Super, 23 Cent beim Diesel. In Ungarn war es ebenfalls günstiger: beim Super um 20 Cent, beim Diesel aber nur um 9 Cent. In der Slowakei kostete ein Liter Super 19 Cent weniger als in Deutschland, Diesel 14 Cent weniger.

+ In einigen Ländern Europas ist der Sprit deutlich billiger als in Deutschland, wie ein ADAC-Vergleich zeigt. (Symbolbild) © Imagebroker/Imago

Spritpreise in Europa: In Italien ist Kraftstoff teurer als in Deutschland

Billiger ist der Sprit auch in Österreich: Super um 20 Cent den Liter, Diesel um 7 Cent. Noch mehr sparen kann man beim Tanken aber in Slowenien (34 Cent je Liter Super, 13 Cent je Liter Diesel) und in Kroatien (32 Cent je Liter Super, 14 Cent je Liter Diesel). In Italien dagegen ist es im Schnitt an der Tankstelle teurer als in Deutschland – und zwar um 7 Cent beim Liter Super und um 9 Cent beim Liter Diesel. Teurer als in Deutschland ist das Tanken beispielsweise auch in Frankreich (9 Cent je Liter Super, 10 Cent je Liter Diesel). Den kompletten Europa-Spritpreisvergleich kann man auf der ADAC-Website nachlesen.

Generell sollten Autofahrer einige grundsätzliche Tipps zum Spritsparen beachten. In Deutschland ist es laut einer Untersuchung übrigens besonders günstig, am Mittwoch zu tanken. Auch die richtige Tageszeit spielt eine Rolle: Abends ist der Sprit in der Regel billiger.

