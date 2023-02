Viele Gründe

Wenn die Bremse vom Auto quietschen, ist das nicht immer ein Grund zur Sorge. Grade bei Neuwagen verschwindet das Geräusch oft von alleine.

Wenn das Auto komische oder unbekannte Geräusche von sich gibt, ist die Sorge oft groß, dass etwas kaputt ist. Doch das ist nicht immer der Fall. Quietschende Bremsen sind so ein Fall. Zwar zeigt das Geräusch deutlich, dass etwas nicht stimmen könnte, in die Werkstatt muss man deswegen jedoch nicht zwangsweise.

Doch warum quietschen die Bremen überhaupt? Das lässt sich schnell erklären: Wird das Bremspedal gerückt, legen sich die Beläge auf die Bremsscheibe. Lässt man das Pedal wieder los, lösen sie sich wieder. Es kann jedoch vorkommen, dass es weiterhin zu einer leichten Berührung kommt, dann entstehen Schwingungen, die wir als quietschen wahrnehmen.

Bremse quietscht: Autofahrer müssen sich nicht immer Sorgen machen

Für das Geräusch gibt es nämlich verschiedenste Ursachen. Oftmals sind es lediglich Verschmutzungen durch Bremsstaub, Rost oder Schmutz, die die Bremse quietschen lassen. Diesen Dreck kann man vorsichtig weg bremsen. Und auch eine gründliche Reinigung kann das Problem beheben.

+ Quietschende Bremsen sind nicht immer ein Fall für die Werkstatt. © Westend61/Imago

Bei Neuwagen sind quietschende Bremsen ebenfalls nicht ungewöhnlich. Das liegt daran, dass Bremsscheiben und Beläge noch nicht richtig aufeinander eingespielt sind. Sorgen muss man sich deswegen also keine machen. Das Quietschen verschwindet in der Regel nach einiger Zeit.

Bremse quietscht: Sind Scheibe oder Beläge verglast, gehts in die Werkstatt

Sollte das Geräusch aber nicht verschwinden, gibt es weitere Ursachen. So könnte die Bremse falsch montiert oder unpassende Teile zusammengesetzt worden sein. Ebenfalls möglich: Die Scheiben oder Beläge sind verglast. Das passiert dann, wenn wegen großer Hitze – zum Beispiel durch Überlastung – Gase und Harze aus dem Reibstoff austreten. Sie bilden eine glasige Schicht, die die Bremskraft verringert.

In diesen Fällen hilft nur noch der Besuch in der Werkstatt, um das Problem zu beheben. Wer handwerklich geschickt ist, kann sich auch selbst an die Reparatur wagen. Abgefahrene Bremsen erkennt man an dem Quietschen übrigens nicht. Diese machen sich eher durch ein dumpfes Schleifen bemerkbar.

