Seltener Porsche - Eine Legende kehrt zurück und geht auf Welttournee

Ein Sammlertraum

© Porsche Spaßmobil mit Retro-Charme - 70 Jahre Porsche 356

Zehn Jahre lang verbrachte der Porsche 356 in einem Museum. Zum 70. Jubiläum zeigt sich der Klassiker wieder auf der Straße

Mit diesem Mittelmotor-Zweisitzer und seiner eher bescheidenen Leistung setzte Ferry Porsche erstmals seine Vision des ultimativen Straßensportwagens um. Der 356 "Nr. 1" wurde in einer kleinen Werkstatt in Gmünd handgefertigt und bereitete den Weg für hochwertige Kleinserien-Sportwagen.

Mit seinen genialen technischen Lösungen bot Porsche erstmals eine erschwingliche, alltagstaugliche Alternative zu den teuren Spezialanfertigungen aus dem Europa der Vorkriegszeit.

Der 356 "Nr. 1" Roadster erhielt am 8. Juni 1948 seine allgemeine Betriebserlaubnis und Straßenzulassung – ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Porsche war nun ein echter Sportwagenbauer.

Der Oldtimer ist für Porsche somit von enormer Bedeutung und stellt ein Stück Firmengeschichte dar, das in diesem so wichtigen Jubiläumsjahr perfekt zur Geltung kommen sollte. Deshalb fand sich Anfang 2018 in Zuffenhausen eine kleine Gruppe zusammen, um zu planen, wie man den ersten 356 auf internationaler Bühne optimal präsentieren würde.

