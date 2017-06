Peugeot 308: Sauber gemacht

Optisch sanft retuschiert: Der Löwe wanderte jetzt in den Kühlergrill. Die Preise für den 308er beginnen bei 18.700 Euro, für den Kombi bei 19.800 Euro.

Mit dem 308 hat Peugeot seinen beliebten Kompakten sanft, aber gekonnt aufpoliert. Auch in Sachen Diesel-Abgase scheint der Franzose der Konkurrenz voraus zu sein.

Verfolgt man derzeit die politischen Diskussionen in Deutschland, so könnte dem Diesel eine düstere Zukunft drohen. Schon wird diskutiert, ältere Selbstzünder der Klasse Euro 5 ganz aus Großstädten zu verbannen. Die Verunsicherung ist groß: Lohnt sich die Anschaffung eines Diesels überhaupt noch?

Bei der Präsentation des optisch nur sanft retuschierten Peugeot 308 sind die Aussagen der Franzosen zu diesem Thema deutlich: Selbstverständlich! Der kompakte Löwe hat im insgesamt breit aufgestellten Antriebsangebot ab Herbst auch zwei neue Dieselvarianten im Portfolio. Zum einen wäre da der Blue HDi 180 Stop & Start, der an ein neues Achtgang- statt Sechsgang-Automatikgetriebe gekoppelt wurde. Neben der Tatsache, dass dieses Zusammenspiel makellos funktioniert, Schaltvorgänge kaum wahrnehmbar sind und der 180 PS starke Zweiliter-Diesel wahrlich flüsterleise werkelt, soll der Verbrauch im Idealfall um sieben Prozent gesenkt werden.

Schnörkellos schnittig: Das Cockpit mit dem typisch kleinen Lenkrad.

Noch interessanter erscheint freilich der neu entwickelte 1,5-Liter-Diesel mit 130 PS. Wir fuhren ihn in der Sechsgang-Handschalter-Version. Er erweist sich als völlig ausreichend für den 308er, ist durchzugsstark und wieselflink. Weil auch das Fahrwerk schön abgestimmt ist und das markentypisch kleine Lenkrad gut in der Hand liegt, wuseln wir ebenso entspannt wie dynamisch durch das Berchtesgadener Land und seine bisweilen engen Kurven. Da kann man das Schalten am Berg schon mal vergessen, weil er auch bei unteren Touren nicht meckert und die Natur ebenmäßig vorbeigleitet. Bei Steigungen geht ihm naturgemäß irgendwann doch die Puste aus.