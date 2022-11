Australien teuerste Land

Wer in New York sein Auto parkt, muss tief in die Tasche greifen. In Deutschland ist das Parken im Vergleich lächerlich billig.

Wer in Großstädten nach einem Parkplatz sucht, der steuert in der Regel direkt ein Parkhaus an. Denn dort ist es in der Regel einfacher, einen Parkplatz zu finden – künftig könnten das die Autos dank Automated Valet Parking sogar selbst übernehmen. Allerdings sind Parkhäuser auch oft sehr teuer. In Hongkong ging ein Parkplatz gar für einen Rekordpreis von mehr als einer Million Euro weg.

Besonders tief müssen Autofahrer in New York City in die Tasche greifen, wie eine Studie des Dienstleisters Parkopedia zeigt. Für zwei Stunden werden in der US-Metropole satte 41,44 fällig – mit Abstand der höchste Wert aller 50 untersuchten Städte. Noch teurer wird es nur, wenn man einen Parkplatz an einer Straße gefunden hat. Hier kostet der Tag im Schnitt 50,64 Euro.

Parkplatzkosten weltweit: Nirgendwo zahlen Autofahrer mehr als in New York

Auf den Plätzen folgen in einiger Distanz die australischen Städte Sydney (31,39 Euro) und Brisbane (23,03 Euro). Die teuerste europäische Stadt im Ranking von Parkopedia ist London auf Platz acht mit durchschnittlich 16 Euro. Eine deutsche Stadt wurde nicht berücksichtigt.

Auch Amsterdam hat es in das Ranking der teuersten Städte der Welt geschafft, wenn es ums Parken geht. Es ist die teuerste Stadt für zwei Stunden Parken auf der Straße (durchschnittlich 12,80 Euro), die zweitteuerste für monatliches Parken auf der Straße (durchschnittlich 617,31 Euro) und die drittteuerste für tägliches Parken auf der Straße (durchschnittlich 45,42 Euro).

Parkplatzkosten weltweit: Deutschland belegt Platz 22

In der Länderwertung liegt Australien mit einem durchschnittlichen Zwei-Stunden-Preis von 18,38 Euro in Front vor den USA (9,38 Euro) und Israel (8,45 Euro). Norwegen auf Rang 5 ist Europa-Spitze und landet mit einem Preis von 8,36 Euro knapp vor den Niederlanden mit 7,39 Euro.

Deutschland belegt mit 4,06 Euro Rang 22. Am billigsten parkt es sich in der Türkei mit nur 93 Cent für zwei Stunden. Setzt man die Parkkosten ins Verhältnis zum Pro-Kopf-Einkommen, rutscht Deutschland noch einmal zwei Plätze ab. Die Spitzenposition geht auch hier an Australien, gefolgt von Russland und Griechenland. Am billigsten sind Slowenien, Kroatien und Singapur. Oder man hat das Glück und findet einen Parkplatz mit Parkscheibe. Diese sollte man dann aber auch richtig einstellen. (MIt Material von SP-X)

