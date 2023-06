Opel setzt Blitz unter Strom: Neues Logo für den Weg zum reinen Elektroautobauer

Ab 2024

2020 hatte Opel ein neues Logo vorgestellt. Knappe drei Jahre später präsentiert man erneut ein neues Emblem, das für die Elektromobilität stehen soll.

Das Logo auf dem Auto ist das Aushängeschild der Hersteller. Oftmals sind sie so ikonisch wie der Hersteller selbst, wie beispielsweise das springende Pferd von Ferrari. Doch hin und wieder tut ein frischer Anstrich gut. So hat Porsche pünktlich zum 75-jährigen Jubiläum sein Logo überarbeitet. Gleiches gilt auch für Dacia, Renault, VW sowie Citroën, wo man auf ein Retro-Design setzt. Und auch Konzern-Schwester Opel hat sein – eigentlich noch recht neues – Logo einer Frischzellenkur unterzogen.

Zuletzt hatten die Rüsselsheimer 2020 ein neues Logo vorgestellt. Knapp drei Jahre später wurde der Blitz noch einmal angepasst, um sich optisch mehr in Richtung Elektromobilität zu positionieren. Schon 2024 soll das neue Emblem auf den Opel-Autos prangen. Seine Premiere feiert es aber bereits auf der IAA (Internationale Automobil Ausstellung) in München.

Opel will bis 2028 nur noch Elektroautos bauen

„Der Blitz steht wie kaum ein anderes Zeichen für Elektrizität. Als Logo verleiht er daher in idealer Weise der Ära der fortschreitenden Elektromobilität bei Opel Ausdruck“, heißt es in einer Pressemitteilung der Rüsselsheimer. Erreicht werden soll das, indem der Z-förmige Blitz künftig zweigeteilt daherkommt.

+ Das neue Opel-Logo hat breitere Linine und einen geteilten Blitz. © Opel

„Unser Blitz ist wichtiger als jemals zuvor. Denn er symbolisiert nicht nur unser Versprechen, Innovationen und Mobilität für alle erschwinglich zu machen, sondern er steht auch für unser Bekenntnis, bis 2028 in Europa zur komplett elektrischen Marke zu werden. Noch im laufenden Jahr werden wir bereits 15 elektrifizierte Modelle anbieten und so mit Stolz sagen können: Opel ist elektrisch“, betont Opel-CEO Florian Huettl.

Leuchtet das neue Opel-Logo?

Opel-Designchef Mark Adams findet ebenfalls lobende Worte für den Entwurf: „Der Blitz ist das Markenzeichen unserer mutigen und klaren Design-Philosophie.“ Möglicherweise steckt aber noch mehr hinter dem neuen Opel-Logo, das zumindest vermutet Auto, Motor und Sport.

So könnte der Blitz an Front und Heck künftig leuchten. Möglich macht das eine Gesetzesänderung vom 4. Januar. Volkswagen hat bereits ein leuchtendes Logo für den kommenden Touareg angekündigt. Im Falle von Opel würden sich das Emblem dank der nun breiten Linien leichter und heller beleuchten lassen. Ob das wirklich der Plan ist, wird sich spätestens 2024 zeigen. Womöglich ja an einer elektrischen Neuauflage des Insignia. Für die IAA hat Opel jedenfalls weitere Überraschungen angekündigt.

Rubriklistenbild: © Opel