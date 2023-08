Mondpreise an der Autobahn: Weshalb das Tanken an Rasthöfen so teuer ist

Bis zu 70 Cent teurer

Gerade in der Ferienzeit müssen Autofahrer auch einmal dort tanken, wo sie sich nicht so gut auskennen. Doch warum ist der Sprit an den Autobahnen so extrem teuer? Die Antwort in Kurzfassung: Weil der Markt das so regelt.

Fulda/Bonn - Im Extremfall zahlt der Privatkunde an der Autobahn bis zu 70 Cent beim Benzin und knapp 60 Cent beim Diesel mehr als an mitunter nur wenige Kilometer entfernten herkömmlichen Tankstellen, im Schnitt sind es 20 bis 30 Cent pro Liter. Diese Werte hatte der ADAC bei einer Betrachtung im März ermittelt.

Mondpreise beim Tanken: Warum Autobahn-Tankstellen so teuer sind

In Bonn sitzt die Autobahn Tank & Rast, ein Dienstleistungsunternehmen, das für gut 90 Prozent der Autobahnraststätten und -tankstellen die Konzessionen innehat – derzeit sind dies 360. Nach ihrer Gründung 1994 gehörte die Tank & Rast zunächst dem Bund, der den Betrieb von Würstchenbuden und Co. auf den Rasthöfen untersagte. Vier Jahre später wurde sie privatisiert. Dafür gelten bis heute politische Vorgaben, unter anderem sollen Monopole verhindert werden und auch mittelständische Tankstellenbetreiber berücksichtigt werden – denn Tank & Rast betreibt nur einen Bruchteil der Tankstellen selbst, sondern beauftragt in der Regel Pächter damit.

Tank & Rast in Zahlen 410 Rastanlagen betreibt das Bonner Dienstleistungsunternehmen in ganz Deutschland.

360 Tankstellen-Konzessionen verwaltet T&R dabei.

50 Hotels gehören ebenfalls zum Unternehmen.

500 Millionen Kunden nutzen jährlich die T-&-R-Betriebe.

Der Bund verdiente mit dem Verkauf damals 1,2 Milliarden D-Mark, federführend war der Verkehrsminister Matthias Wissmann (CDU), auch wenn der Vertrag am dritten Arbeitstag dessen Nachfolgers Franz Müntefering (SPD) unterzeichnet wurde. Einer der größten Käufer war seinerzeit die Lufthansa, heute gehört die Tank & Rast nach einem 3,5-Milliarden-Euro-Verkauf im Jahr 2015 einem Konsortium aus Tochterunternehmen der Allianz und Münchner Rück, aber auch der Abu Dhabi Investment Authority, einem kanadischen Infrastruktur- und einem chinesischen Investmentfonds.



Im Sinne der Monopol-Vermeidung – auch wenn nach Kritikermeinung Tank & Rast selbst ein Monopol innehat – werden die Pachtverträge nach einem auf den Marktanteilen beruhenden Schlüssel auf die Mineralölkonzerne aufgeteilt. Wer jedoch welchen Standort bekommt, das wird regelmäßig in Auktionen geklärt – und bei denen überbieten sich seit Jahren Aral, Shell und Co. in schöner Regelmäßigkeit weiter.



Auch Ärger über Preise an E-Ladesäulen Nicht nur teurer Sprit ist an Autobahn-Raststätten ein Ärgernis, auch um die dort betriebenen Ladesäulen für Elektroautos gibt es aktuell Streit. Tank & Rast ist vom Bund damit beauftragt worden, auf den Raststätten Ladeinfrastruktur errichten zu lassen. Tesla und Fastned hatten als Betreiber von Ladestellen dagegen geklagt. Ihrer Meinung nach sollen die Konzessionsverträge europaweit ausgeschrieben werden müssen.

Das Verfahren liegt inzwischen beim Europäischen Gerichtshof (EuGH). Da dieser aber in der Regel etwa zwei Jahre bis zu einem Urteil braucht, ist zu befürchten, dass an den vielen Standorten von Tank & Rast bis zur Herstellung der Rechtssicherheit keine weitere Ladeinfrastruktur errichtet wird. Doch gerade an Autobahn-Raststätten werden mehr Schnellladepunkte benötigt, weil in den kommenden Jahren mit einer steigenden Zahl von Elektroautos gerechnet wird. Deutschland droht hier im Vergleich zu anderen Ländern den Anschluss zu verlieren.

In den Niederlanden ist zum Beispiel inzwischen fast jede Autobahnraststätte mit einigen Schnellladepunkten ausgestattet. An Schnellladepunkten müssen Elektroautos je nach Fahrzeug nur zwischen 15 und 45 Minuten nachladen, um den Akku wieder nahezu voll zu bekommen, während dies an normalen Ladestationen in der Regel mehrere Stunden dauert.

Diese Kosten legen die Tankstellenpächter dann wiederum auf ihre Kunden um – laut „Welt“ erklärt dies 12 bis 17 Cent des Mehrpreises im Vergleich zu normalen Tankstellen. Die Zeitung hatte sich mit mehreren Insidern und Marktkennern unterhalten. Demnach zahlen jedoch überwiegend die privaten Kunden die Zeche für die hohen Auktionskosten.

Denn für die Tankstellen sind andere Kunden viel wichtiger, wegen denen die Preise überhaupt erst so hoch steigen: An Autobahnen werden die mit Abstand größten Mengen des Treibstoffes in Lkws getankt. Und die gehören in der Regel zu großen Logistik-Betrieben, die wiederum Flottenkarten besitzen, für die mit Aral, Shell und Co. individuelle Preise vereinbart werden – egal ob an der Autobahn oder in einer Nebenstraße eines Gewerbegebietes. Um diesen großen Markt abzugreifen, steigen also die Gebote – die hohen Auktionskosten werden dann über Otto-Normal-Sprit, Toilettengänge und überteuerte Lebensmittel wieder hereingeholt, berichtet die „Welt“.

Auch wenn dies nicht auf den ersten Blick auffällt, dürfen weiterhin mittelständische Unternehmen an Autobahn-Tankstellen mitmischen, wie es die politischen Vorgaben von 1998 vorsehen. Da regionale Tankstellen aber in der Regel keine überregionalen Flottenkarten ausgeben, reichen sie die Konzession an einen der großen Mineralölkonzerne weiter und agieren für den Kunden weniger offensichtlich im Hintergrund. Einen Hinweis darauf gibt es zum Beispiel, wenn bei Aral – anders als sonst üblich – keine Punkte mit der Payback-Karte gesammelt werden können.



Änderungen bei Sanifair Der Toilettenbesuch ist an den meisten Autobahntankstellen und Raststätten in Deutschland seit Ende des vergangenen Jahres teurer. Seit dem 18. November hat der Toilettenbetreiber Sanifair – eine Tochter von Tank & Rast – die Gebühr an den von ihm betriebenen rund 400 Toilettenanlagen entlang der Autobahnen von bislang 70 Cent auf 1 Euro erhöht. Gleichzeitig hatte das Unternehmen sein bekanntes Wert-Bon-Modell überarbeitet. Nun erhalten die Kundinnen und Kunden von Sanifair nach der Zahlung des Toilettenentgelts einen Wertbon in voller Höhe des gezahlten Betrages von einem Euro. Bislang gab es beim Preis von 70 Cent nur einen Wert-Bon in Höhe von 50 Cent. Der Gutschein kann beim Einkauf an den Autobahnraststätten eingelöst werden – allerdings künftig nur ein Bon pro Artikel, womit die Artikel zumeist immer noch deutlich teurer bleiben als in einem herkömmlichen Supermarkt.

Kritik an Tank & Rast wird von oft Verbraucherzentralen geübt. Kunden würden dort regelrecht abgezockt, heißt es dort. Aus dem politisch linken Spektrum wird vor allem der Schritt der Privatisierung kritisiert, der den hohen Preisen letztendlich Tür und Tür öffnete. So sagt der Linke-Verkehrsexperte Victor Perli: „Tank & Rast ist die Geschichte einer Privatisierung, die dazu führt, dass sich heute wenige sehr bereichern an dem Betrieb von Autobahnraststätten, die öffentliche Hand da viel Geld dafür reinsteckt, die Beschäftigten kaum mehr bekommen als den Mindestlohn und die Kundinnen und Kunden sehr hohe Preise zahlen müssen.“ Das sei eine schlimme Geschichte von Privatisierungsversagen.

