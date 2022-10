Fahrzeug weise wählen

Wer im Katastrophenfall mobil sein will, muss die Vor- und Nachteile verschiedener Fahrzeuge abwägen. Sogar das Fahrrad kann eine Alternative sein.

Egal ob Naturkatastrophe oder Krieg. Die Liste der Gründe, warum Menschen die Flucht ergreifen, ist lang. Manche sind auf solche Szenarien bestens vorbereitet und haben auch schon das passende Fahrzeug bereitstehen. Doch welche Fortbewegungsmittel eignen sich und welche Vor- und Nachteile haben sie?

Für die allermeisten dürfte im Katastrophenfall wohl das Auto das Fluchtmittel der Wahl sein. Immerhin setzen die allermeisten Menschen im Alltag darauf. Zudem bietet es Platz für mehrere Personen und ist damit besonders für Familien gut geeignet. Im Kofferraum lassen sich Gepäck und Vorräte verstauen. Allerdings ist der Platz je nach Modell deutlich beschränkt.

+ Auto, Motorrad oder doch Wohnmobil. Jedes Fahrzeug hat im Katastrophen fall seine Vor- und Nachteile. © Panthermedia/Imago

Mobil im Katastrophenfall: Vor- und Nachteile von Auto und Co.

Etwas mehr Raum bieten Wohnwagen oder Wohnmobile. Diese sind besonders gut vorbereiteten Menschen bliebt, wie survival-kompass.de berichtet. Gegenüber dem Auto haben die Camper einen weiteren entscheidenden Vorteil: Sie bieten deutlich mehr Flexibilität und ein Dach über dem Kopf. Durch die Größe kommen Wohnmobil jedoch nicht überall hin. Auch bei der Wahl des Standorts muss aufgepasst werden, denn das Abstellen ist nicht überall erlaubt.

Noch flexibler ist man im Katastrophenfall mit dem Motorrad unterwegs. Staus und viel befahrene Straßen lassen sich so leicht umgehen. Allerdings ist man in diesem Fall Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert. So ist ein Motorrad in Wintern mit Schnee kaum eine Alternative. Und auch der fehlende Stauraum kann zum Problem werden.

Spritschleudern der Autogeschichte: 43,5 Liter auf 100 Kilometer Mit dem Camaro reagierte Chevrolet Ende 1966 auf den beleibten Ford Mustang. Das Muscle Car aus Detroit erwies sich mit dem V8-Motor und 7 Litern Hubraum jedoch als sehr durstig: Bis zu 43,5 Liter auf 100 Kilometern waren keine Seltenheit. © Chevrolet Im Heck des ersten Lamborghini Countach verrichtete ein V12-Motor mit 5 Litern Hubraum seinen Dienst. Mit bis zu 33,5 Litern auf 100 Kilometern war der Sportwagen jedoch alles andere als sparsam. Die Neuauflage dürfte dank Hybrid-Antrieb deutlich weniger verbrauchen. © Thomas Zimmermann/Imago Der Rolls-Royce Corniche ist mit rund drei Tonnen wahrlich kein Leichtgewicht. Kein Wunder also, dass sich auch der V8-Motor mit 7 Litern Hubraum als Schluckspecht erwies. Bis zu 29 Liter gönnte sich der edle Brite auf 100 Kilometer. © Sebastian Geisler/Imago Auch der Dodge Charger ist ein Klassiker der amerikanischen Automobil-Geschichte. Getreu dem Motto „Höher, schneller, weiter“ fällt auch sein Spritverbrauch üppig aus. Bei frühen Modellen waren bis zu 27 Liter auf 100 Kilometer möglich. © Panthermedia/Imago Aston Martin Lagonda Optisch kann man vom Aston Martin Lagonda halten, was man möchte. In Sachen Spritverbrauch zählt der Brite, mit bis zu 26,1 Liter auf 100 Kilometern, aber zu den durstigsten Autos, die jemals gebaut wurden. © Tim Graham/Imago Hummer H1 Der Hummer H1 wurde ursprünglich vom US-amerikanischen Militär-Herstellers AM General gebaut. Dieser verkaufte die Markenrechte schließlich an General Motors. So wuchtig wie der Geländewagen aussieht, war auch sein Verbrauch, der bei bis zu 24,5 Liter auf 100 Kilometer lag. Die Neuauflage des Klassikers ist im übrigen rein elektrisch unterwegs. © Sebastian Geisler/Imago Bentley Arnage Bis 2010 baute Bentley den 2,6 Tonnen schweren Arnage, auf dem auch die State Limousine der verstorbenen Königin Elisabeth II basierte. Mit dem größten Motor war ein Verbrauch von 24,2 Liter auf 100 Kilometer möglich. © Sebastian Geisler/Imago Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport L Edition Type 35 Der Bugatti Veyron war eines der ersten Autos mit Straßenzulassung, das mehr als 1000 PS unter der Haube hatte. Der Motor des „Super Sport“ leistete sogar 1.200 PS. Die Folge: ein Verbrauch von durchschnittlich 24,1 Litern auf 100 Kilometer. Innerorts sind sogar bis zu 37,2 Liter möglich. © Sebastian Geisler/Imago Dodge Challenger RT Neben dem Charger eroberte Dodge auch mit dem Challenger den US-Muscle-Car-Markt. Letztere zeigte sich mit einem Verbrauch von 23,5 Litern auf 100 Kilometer etwas „sparsamer“. © Andre Poling/Imago Dodge Viper RT10 Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Das gilt auch für Dodge, denn auch die Viper erweist sich als besonders durstig: bis zu 21,1 Liter auf 100 Kilometer waren möglich. Gebaut wurde der Sportwagen von 1992 bis 2017. © Eibner/Imago

Mobil im Katastrophenfall: das Fahrrad kann eine Alternative sein

Ein Nachteil, den Auto, Wohnmobil und Motorrad teilen ist, dass diese auf Benzin, Diesel oder Strom angewiesen sind. Bei Verbrennern sollte man sich daher im Vorfeld mit genügend Kraftstoff gegen eine eventuelle Knappheit rüsten. Diesen kann man jedoch nur gewissen Mengen zu Hause lagern. Und auch die Menge an Diesel und Benzin, die an Bord transportiert werden darf, ist begrenzt.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von 24auto.de, den Sie gleich hier abonnieren können.

In diesem Fall ist das Fahrrad eine sinnvolle Alternative, immerhin wird es nur mit Muskelkraft angetrieben. Besonders robuste Modelle mit stabilen Reifen eignen sich im Katastrophenfall sehr gut für die Flucht. Allerdings ist eine gute Kondition vonnöten und das Fahrrad bietet wie das Motorrad nur wenig Stauraum. Letzteres Problem lässt sich aber mit einem Fahrradanhänger lösen.

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago