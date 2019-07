Merkwürdige Markierungen verwirren Autofahrer auf der A4

Achtung

Wer in Thüringen auf der A4 Richtung Frankfurt am Main unterwegs ist, hat sie schon bemerkt: gelbe Markierungen auf dem Boden. Aber was steckt dahinter?

Autofahrer staunten nicht schlecht, als sie die vergangenen Tage auf der A4 unterwegs waren. Zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Jena-Zentrum in Richtung Frankfurt am Main tauchten plötzlich merkwürdige gelbe Fahrbahnmarkierungen auf. Diese sind Teil eines länderübergreifenden Projekts.

Forschungsprojekt sorgt für Trubel auf der A4

Ziel ist es, die Entfernbarkeit und verkehrstechnischen Eigenschaften von gelben Markierungsfolien zu erforschen, erklärt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Allerdings fehlte zu Beginn ein Hinweisschild, was für Verwirrung unter Autofahrern geführt hat. Einige Fahrer seien plötzlich ausgewichen und hätten gefährliche Situationen geschaffen, berichtet Thüringen24. Nun weisen Schilder auf den Test hin.

Welche Bedeutung haben gelbe Markierungen

Mit den gelben Fahrbahnmarkierungen werden in Baustellenbereichen vorhandene weiße Markierungen aufgehoben. Letztere müssen dafür nicht erst mühsam entfernt werden. Allerdings war eine rückstandslose Entfernung gelber Markierungsfolien auf Beton- und auch auf Asphaltfahrbahndecken nicht immer problemlos möglich.

Reste der gelben Markierung können zu Irritationen führen und können zum Teil nur durch Fräsen der Rückstände komplett entfernt werden. Dadurch kann es zu Schäden an der Fahrbahndecke kommen.

Neue gelbe Markierungen im Test

Bislang fehle es an einer Bewertung der Entfernbarkeit der gelben Markierungen, da kein geeignetes Prüfverfahren existiere, heißt es vonseiten des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr. Deshalb teste man nun Produkte unterschiedlicher Hersteller in einem Praxistest unter realer Verkehrsbelastung.

Dafür sind zwei Versuchsstrecken eingerichtet worden. Dies sind die A4 zwischen den Anschlussstellen Stadtroda und Jena-Zentrum Richtung Frankfurt am Main und die A4 zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf-Ost und Rüdersdorf Richtung Dresden.

Über eine Strecke von 200 Metern wurden gelbe Markierungsfolien von drei Folienherstellern auf dem rechten Fahrstreifen in Längs- und Querrichtung aufgebracht. Der Test soll 100 Tage andauern.

