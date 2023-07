„Wollte nie wieder für Benzin zahlen“: Mercedes-Fahrer wechselt zu China-E-Auto und zieht Bilanz

Vom Stern zur Steckdose

Ein Reddit-User schildert seinen Umstieg von einem Mercedes-GLA zu einem E-Auto von Nio. Besonders ein Detail dürfte viele überraschen.

Stuttgart/Shanghai - Die Debatte „Verbrenner oder E-Auto“ dauert seit einigen Jahren an, wird die immer weiter fortschreitende Transformation zur E-Mobilität aber wohl kaum aufhalten können. Während ein Tesla-Fahrer nach sechs Monaten wieder zurück auf einen Verbrenner wechselte – weil ihm der Fahrspaß fehlte – gibt es auch viele Autofahrer, die den Umstieg nicht bereuen. Ein E-Auto-Fahrer regte sich beispielsweise über den Verbrenner auf, als er notgedrungen nochmal ein solches Modell fahren musste. Auf Reddit erklärt ein Nutzer, dass er nach sechs Jahren mit seinem GLA von Mercedes-Benz auf ein E-Auto der Marke Nio umgestiegen ist, und führt aus, wie zufrieden er mit seinem ersten Stromer ist.

Aktuell wird die Autoindustrie in China, gerade im Bereich der elektrischen Modelle, immer dominanter und macht auch bei der Software den europäischen Traditionsherstellern den Rang streitig. Die großen Autozulieferer wie Bosch, ZF und Co. wenden sich deshalb bereits chinesischen Autoherstellern zu. Neben dem Großkonzern BYD ist vor allem das noch immer als Start-up bezeichnete Unternehmen Nio an vorderster Front dabei. Nio nimmt auch bereits Deutschland ins Visier, der Reddit-User Dreaming_Blackbirds hat sich seinen Nio ET5 nach eigenen Angaben aber direkt in China zugelegt.

Mercedes-Fahrer steigt auf E-Auto von Nio um – Verbrauch nach zwei Monaten überrascht

Die umfangreichen Ausführungen von Reddit-User Dreaming_Blackbirds beginnen damit, dass er nach sechs Jahren mit seinem Mercedes-Benz GLA in China unbedingt ein E-Auto – und „nur ein E-Auto“ – fahren wollte. „Hauptsächlich wollte ich nie wieder für Benzin zahlen“, schreibt er, nennt aber noch einige andere Vorteile wie die „farbenfrohen Innen- und Außenausstattung“ sowie die Beschleunigung und die Hightech-Software moderner elektrischer Fahrzeuge. Bevor er sich für den Nio ET5 entschied, hatte er nach eigenen Angaben mehrere andere Modelle in der engeren Auswahl. Darunter auch die Erfolgsmodelle Y und 3 von Tesla und die Mercedes-Modelle EQA und EQB.

Name GLA ET5 Hersteller Mercedes-Benz Nio Klasse Mittelklasse-SUV Mittelklasse-Limousine Baujahr seit 2013 (aktuelle Baureihe seit 2020) seit 2022 Antrieb Verbrenner, Hybrid Elektromotor Listenpreis in Europa ab 34.824 Euro ab 59.500 Euro

Bei den Tesla-Modellen sei die Auswahl der Ausstattung zu limitiert und bei den Mercedes-Modellen sei ihm die Beschleunigung zu wenig gewesen. Für teurere Modelle mit dem Stern, wie dem EQE und dem EQS, reichte ihm offenbar das Budget nicht, das bei umgerechnet rund 38.000 Euro lag. Mercedes-Benz musste die Preise für die beiden E-Auto-Flaggschiffe in China aber bereits deutlich senken. Der Reddit-User entschied sich deshalb für den ET5 von Nio und sein Verbrauchsfazit nach zwei Monaten überrascht. In dem Zeitraum musste er nach eigenen Angaben zwar ganze sechsmal die Batterie wechseln, was ihn jedoch, wie auch der Strom für 2.000 Kilometer Fahrtweg, nichts kostete.

Nio ET5: Neukunde hat nur wenige Kritikpunkte – „Alles in allem bin ich wirklich glücklich“

Der ET5 von Nio wird seit 2022 gebaut und ist im Mittelklassensegment angesiedelt. Mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 Kilometern pro Stunde in 4 Sekunden, kommt der China-Stromer allerdings mit einer ordentlichen Beschleunigung daher. „So viel Power, sogar wenn ich im Komfort-Modus fahre“, schreibt auch Dreaming_Blackbirds auf Reddit. Weitere Vorteile, die er aufzählt, sind unter anderem der geräumige Rückraum, der sich „wie in einer Limousine“ anfühlt und die sehr starke Klimaanlage. „Das ist sehr willkommen, nachdem ich mit der Klimaanlage in dem Verbrenner-Mercedes zu kämpfen hatte, die dem schwachen Motor viel Leistung geraubt hat.“

+ Ein Reddit-User ist von einem Mercedes-GLA auf einen elektrischen Nio ET5 umgestiegen. Den Wechsel bereut er nicht. © Mercedes-Benz AG/IMAGO/VCG (Fotomontage: BW24)

Auch mit der Software und der Unterstützung mit Updates und Co. zeigt sich der Reddit-User beim Nio ET5 begeistert. Ein besonderer Vorteil dürfte jedoch der Batteriewechsel bei Nio sein. „Der Batteriewechsel ist wirklich magisch“, schreibt er. „Von einer fast leeren Batterie zu 91/92 Prozent in nur fünf Minuten, echt klasse.“ Er habe sich entschlossen, die Batterie bei Nio zu leasen, was ihn zum Tausch der Batterien zwingt. Dafür kann er die Batterie aber viermal pro Monat kostenlos wechseln. Nio hat auch bereits in Deutschland Batterie-Wechselstationen errichtet, die erste auf der hochfrequentierten A8 zwischen München und Stuttgart.

Neben den positiven Aufzählungen hat Reddit-User Dreaming_Blackbirds auch einige kleinere Kritikpunkte beim ET5 von Nio. Dazu zählt beispielsweise die schlechte Sicht nach hinten, die aber weniger eine Rolle spiele, da er sich beim Parken ohnehin auf die Kameras verlasse. Wirklich große Probleme hat er nach seinem Wechsel allerdings keine. „Alles in allem bin ich ein wirklich glücklicher neuer Kunde und E-Auto-Besitzer“, schreibt er.

