Autofahren in Österreich: „Vier wichtige Autobahn-Abschnitte“ laut ADAC mautfrei

Sommerurlauber können sich zumindest auf einigen wenigen Autobahn-Abschnitten das „Pickerl“ sparen, wie der Automobilclub informiert.

Wer auf Mautstrecken in Österreich ohne gültige Vignette angehalten wird, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Einige wenige Autobahn-Abschnitte sind für Autofahrer unterdessen mautfrei, wie der ADAC bezogen auf Pkw bis 3,5 Tonnen berichtet. „Eine Vignette benötigt man dort nicht“, so der ADAC. Das freue aktuell besonders Sommerreisende, die mit dem Auto unterwegs sind. Die betroffenen Strecken – „vier wichtige Autobahn-Abschnitte“ – sind dem ADAC zufolge:

Westautobahn (Grenzübergang Walserberg bis Salzburg-Nord), Land Salzburg

Inntalautobahn (Grenzübergang Kiefersfelden bis Kufstein-Süd), Tirol

(Grenzübergang Hörbranz bis Hohenems/Diepoldsau), Vorarlberg

A26 (Linzer Westring – wird noch gebaut), Oberösterreich

„Ohne Maut nach Kufstein und durch den Pfändertunnel“

Für deutsche Autofahrer seien die Strecken vom Walserberg bis Salzburg-Nord (A1), von Kiefersfelden bis Kufstein-Süd (A12) und von Hörbranz bis Hohenems (A14) interessant, schreibt der ADAC zur Erklärung außerdem auf seiner Website: „Sie können nun ohne Vignettenkauf bis Salzburg oder Kufstein (Anschluss nach Kitzbühel) fahren. Auch die Fahrt über Lindau in die Schweiz ist im österreichischen Teil mautfrei, falls man die Autobahn spätestens an der Anschlussstelle Hohenems/Diepoldsau verlässt.“

+ Wer auf Mautstrecken in Österreich ohne gültige Vignette angehalten wird, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. © Matthias Balk/dpa

Die Experten haben zugleich einen wichtigen Hinweis: „Wer etwa aus der Schweiz kommend beim Navigationsgerät oder in der Navi-App nicht ‚mautpflichtige Strecken umfahren‘ eingestellt hat, wird teilweise auf österreichischer Seite auf einen noch mautpflichtigen Abschnitt gelotst“, heißt es in der Mitteilung des ADAC (Stand: 19. Juli). „Dazu steht beispielsweise zwischen der Auffahrt Altach und Hohenems auf der österreichischen A14 eine automatische Vignettenkontrolle.“ Wer hier ohne Pickerl erwischt werde, zahle eine „Ersatzmaut“ in Höhe von 120 Euro, so der Automobilclub.

Dem ADAC zufolge gibt es in 16 europäischen Ländern eine streckenbezogene Maut – unter anderem in Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland. Bezahlt wird – je nach Land – beim Ein- oder Ausfahren an einer Mautstation.

