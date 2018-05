Maut: Auf diesen europäischen Straßen müssen Sie zahlen

Vignette oder Gebühr

Während in Deutschland noch über die Pkw-Maut diskutiert wird, müssen deutsche Autofahrer auf vielen ausländischen Autobahnen bereits zahlen. Die wichtigsten Länder im Überblick.

Egal ob Österreich, Frankreich oder Polen, in allen drei Ländern müssen Autofahrer für Maut zahlen, wenn sie die Autobahn nutzen wollen. Und das sind nicht die einzigen Länder in Europa, die Autofahrer zur Kasse bitten.

Maut in Österreich

Bis auf wenige Ausnahmen müssen Autofahrer auf österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßen Maut zahlen. Kontrolliert wird dies via Vignette, die vor Nutzung der Straßen gekauft werden muss. Diese gibt es für unterschiedliche Zeiträume: ein Jahr, zwei Monate oder zehn Tage. Die Vignette muss sichtbar hinter der Windschutzscheibe angebracht werden.

Seit Oktober 2017 ist auch eine digitale Vignette auf der Webseite der ASFINAG erhältlich. Sie ist an das Kennzeichen des Autos gebunden und frühestens ab 18 Tage nach der Bestellung gültig. Daher sollten Sie diese rechtzeitig kaufen.

besonders befahrenen Autobahnabschnitten weitere Gebühren erhoben. Auch Tunnel und Privatstraßen sind teils gebührenpflichtig. Pkw Gespann Motorrad Wohnmobil Jahres-Vignette 87,30 Euro 87,30 Euro 34,70 Euro 87,30 Euro 2-Monats-Vignette 26,20 Euro 26,20 Euro 13,10 Euro 26,20 Euro 10-Tages-Vignette 9,00 Euro 9,00 Euro 5,20 Euro 9,00 Euro Zusätzlich werden auf einigenweitere Gebühren erhoben. Auch Tunnel und Privatstraßen sind teils gebührenpflichtig.

Maut in Frankreich

Auch in Frankreich sind fast alle Autobahnen gebührenpflichtig. Auf Nationalstraßen und Départementstraßen müssen Sie nicht zahlen. Dabei wird die Maut aufgrund der zurückgelegten Entfernung erhoben. Allerdings spielen auch Höhe und Gewicht des Fahrzeugs eine Rolle bei der Berechnung. Extragebühren werden für einige Brücken und Tunnel fällig.

Zudem fallen für einige Brücken und Tunnel Extragebühren an. Gezahlt wird an Mautstationen – oder auf Wunsch auch mit den elektronischen Mautbox-Systemen Liber-t und TIS-PL.

Maut in der Schweiz

Die Schweiz setzt wie Österreich auf eine Vignette. Diese muss für Autobahnen und Nationalstraßen gekauft werden. Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen müssen Fahrer eine Jahres-Autobahn-Vignette erstehen. Diese kostet aktuell 40 Franken (Stand Mai 2018: rund 33,50 Euro). Die Vignette muss sichtbar an der Windschutzscheibe angebracht werden. Haben Sie einen Anhänger an Ihrem Auto, benötigen Sie eine zusätzliche Vignette. Neben der normalen Vignette können noch zusätzliche Gebühren für bestimmte Straßentunnel anfallen.

Maut in Spanien

In Spanien sind nur bestimmte Strecken gebührenpflichtig. Betroffen sind in der Regel privat betriebene Strecken. Auf Schnellstraßen fallen z. B. keine Mautgebühren an. Berechnet wird die Maut nach der Länge der zurückgelegten Strecke. Die Gebühr variiert aber auch nach Tageszeiten und ist von Wochen oder auch Feiertagen abhängig.

Bezahlt werden kann via Bargeld oder Kreditkarte und auf den wichtigsten Autobahnen über eine elektronische VIA-T-Box. Diese wird am Fahrzeug befestigt und Gebühren automatisch abgerechnet. Hier sollte Sie sich aber im Voraus über die genauen Modalitäten informieren.

Maut in Italien

In Italien wird auf fast allen Autobahnen Maut erhoben. Wie in Frankreich und Spanien hängt die Höhe von den gefahrenen Kilometern ab. Schnellstraßen sind allerdings kostenlos. Dafür fallen für Tunnel und Brücken Gebühren an.

Maut in Portugal

In Portugal kosten fast alle Autobahnen etwas. Die Höhe der Maut richtet sich nach der gefahrenen Strecke. Die Gebühren werden entweder an Mautstationen oder mit Hilfe eines elektronischen Systems erhoben. In Portugal heißt das System ViaVerde.

Maut in Griechenland

Auch hier sind die meisten Autobahnen gebührenpflichtig. Gezahlt wird an Mautstationen, und zwar entweder per Kreditkarte, Bankkarte oder in Bar. Es empfiehlt sich die Mitnahme von Kleingeld.

Maut in Kroatien

Das Mautsystem in Kroatien ist streckenbasiert und gilt für alle Autobahnen. Sondergebühren gibt es für einige Tunnel und Brücken. Die Gebühren sind entweder bar in Landeswährung oder elektronisch per Electronic Toll Collection (ETC) zu zahlen.

Maut in Polen

Autobahnen in Polen sind in der Regel mautpflichtig. Zusätzlich müssen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auch auf Schnell- und Bundesstraßen zahlen.

Maut in Tschechien

ein Jahr, einen Monat oder zehn Tage. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen kommt eine streckenabhängige Maut hinzu. Erhältlich sind die Vignetten an den Grenzübergängen sowie an Tankstellen und Postämtern. Motorräder sind von der Maut ausgenommen. Pkw Gespann Wohnmobil Jahres-Vignette 61,00 Euro 61,00 Euro 61,00 Euro Monats-Vignette 18,00 Euro 18,00 Euro 18,00 Euro 10-Tages-Vignette 13,00 Euro 13,00 Euro 13,00 Euro Bis auf wenige Ausnahmen müssen Sie in Tschechien auf allen Autobahnen und Schnellstraßen zahlen. Dabei wird wie in Österreich eine verwendet. Diese gibt es für. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen kommt eine streckenabhängige Maut hinzu. Erhältlich sind die Vignetten an den Grenzübergängen sowie an Tankstellen und Postämtern. Motorräder sind

Maut in Slowenien

Slowenien hat ein sehr ähnliches System wie Tschechien: Pkw unter 3,5 Tonnen brauchen eine Vignette, schwerere Fahrzeuge müssen zusätzlich zahlen. Ausnahme der Vignettenpflicht ist der Karawankentunnel.

Erhältlich ist die Vignette für sieben Tage, einen Monat, ein halbes oder ganzes Jahr an vielen grenznahen Tankstellen in Österreich.

Klasse 1 (Motorräder) Klasse 2A (Kfz bis 3,5t zGG und unter 1,3 m an der Vorderachse und Wohnmobile bis 3,5 t zGG) Klasse 2B (Kfz unter 3,5t zGG und über 1,3 m an der Vorderachse) Jahres-Vignette 55,00 Euro 110,00 Euro 220,00 Euro Halbjahres-Vignette 30,00 Euro - - Monats-Vignette - 15,00 Euro 60,00 Euro 7-Tages-Vignette 7,50 Euro 15,00 Euro 30,00 Euro

Maut in Slowakei

Autobahnen und Schnellstraßen kostenpflichtig sind. Seit 1. Januar 2016 gibt es die Vignette nur noch in elektronischer Form. Sie kann online oder über eine App für Android beziehungsweise iPhone bezogen werden. Motorräder sind von der Maut ausgenommen. Pkw Gespann Wohnmobil Jahres-Vignette 50,00 Euro 50,00 Euro 50,00 Euro 30-Tages-Vignette 14,00 Euro 14,00 Euro 14,00 Euro 10-Tages-Vignette 10,00 Euro 10,00 Euro 10,00 Euro Pkw bis zu 3,5 Tonnen brauchen eine Vignette, dasind. Seit 1. Januar 2016 gibt es die Vignette nur noch in elektronischer Form. Sie kann online oder über eine App für Android beziehungsweise iPhone bezogen werden. Motorräder sind von der Maut ausgenommen.

Maut in Ungarn

Für eine Fahrt auf ungarischen Autobahnen benötigen Sie eine E-Vignette. Diese gibt es für ein Jahr, einen Monat oder zehn Tage. Sie ist wird elektronisch überprüft und ist an das Kennzeichen des Fahrzeuges gekoppelt.

Kategorie D1 (Motorräder, Pkw bis 3,5 t zGG, auch mit Anhänger) Kategorie D2 (Kfz bis 3,5 t zGG und über 7 Sitze, Wohnmobile) Kategorie B2 (Busse) Kategorie U (Anhänger von Fahrzeugen der Klasse D2 und B2) Jahres-Vignette 42.980 Forint (rund 137 Euro) 42.980 Forint 199.975 Forint 42.980 Forint Monats-Vignette 4.780 Forint (rund 15 Euro) 9.560 Forint 21.975 Forint 4.780 Forint 10-Tages-Vignette 2.975 Forint (rund 9,50 Euro) Motorräder: 1.470 Forint (rund 4,70 Euro) 5.950 Forint 13.385 Forint 2.975 Forint

Mautfreie Länder

In folgenden Ländern werden bis auf Ausnahmen in einigen Städten oder Tunneln und Brücken keine Mauten für Pkw bis 3,5 Tonnen erhoben: Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Großbritannien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Schweden, Zypern.

anb