Matthias Malmedie präsentiert Nobel-Dacia: „Solche Karren werden gedisst“

Fans spotten

In einem Livestream auf Facebook stellt Matthias Malmedie am Freitag den Dacia Duster Mat Edition vor.

Zusammen mit Dacia zeigt Matthias Malmedie am Freitag auf Facebook den limitierten Duster Mat Edition. Das finden allerdings nicht alle Fans des Moderators gut.

Wenn es um Autos geht, führt in Deutschland kaum ein Weg an Matthias Malmedie vorbei. Neben dem Automagazin Grip produziert der Moderator wöchentlich neue Videos für seinen YouTube-Kanal. Und auch bei anderen Events, wie dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, ist er regelmäßig am Start. Nun hat sich Matthias Malmedie mit Dacia zusammengetan und präsentiert in einem Livestream am Freitag einen ganz besonderen Dacia.

24auto.de weiß, wie die Fans von Matthias Malmedie auf den Dacia-Livestream reagiert haben.

Die Renault-Tochter hatte den Duster Mat Edition bereits im vergangenen Oktober vorgestellt. Wie der Name es schon verrät, kommt der SUV komplett in Mattschwarz daher und hat dadurch „einen markanten Stil“, wie Dacia auf seiner Website betont. Lediglich 225 Fahrzeuge der „Sammleredition“ sollen gebaut werden.