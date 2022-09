Matthias Malmedie will endlich 400 km/h fahren – nach drei Fehlversuchen

Lebenstraum des Grip-Moderators

+ © RTL2 Mit dem Lamborghini Huracán von Klasen Motors will Matthias Malmedie die 400-km/h-Marke brechen. © RTL2

Dreimal ist Matthias Malmedie schon beim Versuch 400 km/h zu fahren gescheitert. Im vierten Anlauf sollte es nun endlich klappen.

Einmal mit mehr als 400 km/h fahren, davon träumt Matthias Malmedie seit vielen Jahren. Was dem tschechischen Milliadär Radim Passer mit einem Bugatti Chiron bereits gelang, blieb dem Grip-Moderator trotz dreier Anläufe bislang verwehrt. Der vierte Versuch sollte nun endlich erfolgreich sein.

24auto.de verrät, ob Matthias Malmedie die 400-km/h-Marke geknackt hat.

Seit 2013 hat Matthias Malmedie in der RTL2-Sendung Grip immer wieder versucht, die 400-km/h-Marke in getunten Fahrzeugen zu knacken. Zunächst sollte es ein Trans-Am richten, den der Moderator als „Bastelbude vor dem Herrn“ bezeichnete. Doch nach einem Reifenplatzer sagte dieser den Versuch ab. 2017 folgte dann der zweite Anlauf in einem Mercedes-Benz SLR, der jedoch wegen eines Schadens an einer Ölleitung komplett abbrannte. Der dritte Versuch fand 2018 in Abu Dhabi statt. Dieses Mal stoppte ein Turbolader-Schaden den Mercedes-Benz SL.