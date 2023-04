Schnapsidee

Alkoholisiert soll man kein Auto fahren. Das fiel auch einem 38-Jährigen ein, der sich darauf hin zur Polizei begab – mit dem Auto.

Im Straßenverkehr gibt es so einige Regeln, die für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sorgen sollen. Eine davon ist, dass man nicht betrunken oder bekifft Autofahren darf. Grade Alkohol am Steuer ist kein Kavaliersdelikt und die Ursache für viele Unfälle mit Personenschäden. Während sich manche Autofahrer uneinsichtig zeigen, wenn die Polizei sie auf frischer Tat ertappt, plagt andere das schlechte Gewissen.

Ein solcher Fall ereignete sich am 13. April in Rheinland-Pfalz. Ein 38-Jähriger hatte sich offenbar alkoholisiert hinter das Steuer seines Autos gesetzt, bekam unterwegs aber ein so schlechtes Gewissen, dass er gegen 16:30 Uhr die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim aufsuchte.

Ironische Reue: Mann fährt betrunken zur Polizei – um sich zu entschuldigen

„Der Mann, der beim Einparken auf dem Gästeparkplatz erkennbar seine Probleme hatte, klingelte anschließend und äußerte gegenüber den Beamten sein schlechtes Gefühl wegen seines Alkoholkonsums“, fasst die Verkehrsdirektion Mainz den kuriosen Vorfall zusammen.

+ Weil er wegen seines Alkoholkonsums ein schlechtes Gewissen hatte, fuhr ein 38-Jähriger zur Polizei. © Wavebreak Media Ltd/Imago

Und offenbar hatte der Mann allen Grund, sich schlecht zu fühlen. Denn es waren wohl mehr als nur ein oder zwei Bierchen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab fast 2,8 Promille. Der 38-Jährige lag damit deutlich über dem Grenzwert von 0,5 Promille.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Mann fährt betrunken zur Polizei – Führerschein vor Ort einkassiert

Seine – wenn auch späte – Einsicht hilft dem Mann allerdings nicht, wie die Verkehrsinspektion Mainz deutlich macht: „Dem 38-Jährigen, der nun mit einer Strafanzeige und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen muss, wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde gleich einbehalten.“

Rubriklistenbild: © Wavebreak Media Ltd/Imago