Logistik-Engpass „wird immer schlimmer“: In der Autoindustrie sind aber nicht alle Hersteller betroffen

Mangel an Lkw-Fahrern

© Imago

Die Logistik-Probleme durch den Mangel an Lkw-Fahrern wird zunehmend kritischer. In der Autoindustrie sind aber nicht alle Hersteller betroffen.

Stuttgart - Bereits im vergangenen Jahr wurden die Auslieferungen bei den Autoherstellern unter anderen von den Problemen in der Logistik getrübt. Auch im Jahr 2023 ist dieser Engpass, ausgelöst durch den Mangel an Lkw-Fahrern, nicht überstanden. „Es wird immer schlimmer“, erklärte der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) gegenüber BW24. Die großen deutschen Autokonzerne bekamen die Folgen zu spüren, doch nicht alle Hersteller sind von dem Engpass betroffen. Gegenüber BW24 erklärten Mercedes-Benz, Porsche und Audi, ob und wie sehr sie von den Lieferproblemen in der Autoindustrie betroffen sind.