Audi RS 3 quattro zieht Lkw aus dem Schnee – und wird im Netz gefeiert (mit Video)

Ein Sattelschlepper mit Auflieger steckt im Schnee fest, ein Audi hilft heldenhaft: Aus solchen Szenen sind Hits in den sozialen Medien gemacht. Wie in diesem Fall.

Autokenner verbinden zwei Dinge mit Audi-Technik: Aufstieg und Fall des Turbodiesel-Motors, kurz TDI – und vor allem den Allradantrieb mit der markentypischen Bezeichnung quattro. Den machte die VW-Tochter im Premium-Pkw massentauglich, lange vor BMW mit dem xDrive und Mercedes mit der 4matic.

Der legendäre Werbespot, in dem Rallyepilot Harald Demuth 1986 mit einem Audi 100 CS quattro eine finnische Skisprung-Schanze hochfährt, dürfte vielen Autofans noch in guter Erinnerung sein. Er wurde später noch einmal neu aufgelegt. Und findet jetzt sogar eine Art Fortsetzung in einem privaten Video auf TikTok.

Audi RS 3 quattro zieht schweren Lkw aus dem Schnee – das Netz jubelt

Dort ist ein Audi RS 3 Sportback zu sehen, der einen schweren Sattelschlepper mit Auflieger aus dem tiefem Schnee am Straßenrand rettet. Optimistisch hat der Kombi-Fahrer den Lkw per Abschleppseil mit seinem 400 PS starkem Wagen verbunden, und gibt mächtig Gas. Zuerst ist zu sehen, wie die Räder an Front- und Heckachse durchdrehen, kurz befürchtet man ein Scheitern dieser Mission Impossible (wie bei diesen Schnee-Chaoten).

Doch dann greifen die Reifen, und langsam, aber sicher zerrt der Pkw den 40-Tonner auf die Straße, wo der den besseren Grip hat. Die verblüffende Aktion ist auf in diesem Video zu sehen:

Audi RS 3 quattro zieht schweren Lkw aus dem Schnee – „Vollsten Respekt“

Die Kommentare darunter feiern den Audi und seinen Fahrer ausgiebig. Ein User empfindet „Vollsten Respekt“, eine Kommentatorin glaubt: „Gibt nix geileres als ein Quattro“. Einige sorgen sich allerdingsa auch um Technik des Zug-Fahrzeugs: „Das Getriebe wird nicht lange halten“, prophezeit einer, ein anderer spottet: „Super, ein Satz Reifen verheizt für ein Danke.“ Das hatte der Trucker übrigens, wie auf dem Video zu hören ist, mittels seiner Hupe gegeben.

Rubriklistenbild: © TikTok (@skendebeu/tino336)