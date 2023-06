Herausforderungen für Elektroautofahrer: Länder mit begrenzter Ladeinfrastruktur in Europa

ADAC-Auswertung

Mit dem Elektroauto verreisen ist nicht immer eine gute Idee. In Teilen von Europa ist das Ladenetz noch im Aufbau. Manche Länder sollte man daher lieber nicht mit dem Stromer bereisen.

Für viele ist es ein Graus, für andere ein Muss: Mit dem eigenen Auto in den Urlaub fahren. Dabei gibt es jedoch einiges zu beachten: So fallen auf der Route zum Urlaubsziel in vielen europäischen Ländern Mautgebühren an. Und auch die Antriebsart sollte bedacht werden. Während das Tanken im Ausland oftmals günstiger sein kann als in Deutschland, sucht man mit dem Elektroauto manchmal etwas länger nach einer Ladesäule.

„Nicht in allen beliebten Reisezielen ist die Ladeinfrastruktur bereits gut aufgestellt, teils gibt es große regionale Unterschiede“, erklärt der ADAC auf seiner Homepage. Besonders gut schneiden dabei die Niederlande mit 84,4 Ladesäulen pro 100 Kilometer ab. Und auch Luxemburg (53,8/100 km), die Schweiz (51,4/100 km) und Österreich (37,1/100 km) können ohne Probleme bereist werden. Deutschland landet in dieser Auswertung auf Platz fünf (33/100 km). Die anderen Länder bauen ihr Netz jedoch ebenfalls aus. Welche sollte man mit dem Stromer aber lieber noch meiden?

Ladesäulen für Elektroautos: In Irland und Litauen ist das Netz besonders schlecht

Am dringendsten ist das in Irland und Litauen der Fall, wie die Daten des ADAC zeigen. Dort gibt es jeweils nur 0,1 Ladesäule pro 100 Kilometer Straße. In Portugal (0,3/100 km) und Polen (0,9/100 km) sieht die Situation für Besitzer von Elektroautos nur unwesentlich besser aus. „Generell gibt es diese hauptsächlich entlang der Hauptverkehrsachsen und rund um größere Städte“, betont der Automobilclub.

+ In Spanien kann die Suche nach der nächsten Ladesäule etwas länger dauern. © Chromeoranhe/Imago

In Spanien findet sich immerhin ein Ladepunkt pro 100 Kilometer. Das liegt vor allem daran, dass das Netz im Süden des Landes noch weniger dicht ausgebaut ist. Im Norden hingegen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Stormer wieder aufzuladen. Ähnlich ist es in Tschechien (1,6/100 km). Hier ist die Infrastruktur im Zentrum des Landes gut ausgebaut. Auf dem Land sucht man derweil etwas länger.

Land Ladepunkte je 100 km Irland 0,1 Litauen 0,1 Portugal 0,3 Polen 0,9 Spanien 1 Bulgarien 1,2 Rumänien 1,2 Tschechien 1,6 Lettland 1,9 Estland 2 Ungarn 2,9 Finnland 3,2 Slowakai 3,9 Kroatien 4,4 Italien 5,1 Schweden 6,5 Frankreich 7,1 Belgien 8,9 Norwegen 13,4 Dänemark 23,1

Ladesäulen für Elektroautos: Für Griechenland und Türkei nur Schätzungen

Ein weiteres Problemkind ist Großbritannien. Im Schnitt gibt es hier 2,5 Ladesäulen pro 100 Kilometer. Allerdings gibt es hier Unterschiede zwischen den Ländern des Vereinigten Königreichs. In England etwa ist das Netz bereits gut ausgebaut. „Weniger dicht ist das Netz in Schottland, in Wales sind noch kaum Lademöglichkeiten vorhanden“, schreibt der ADAC.

Noch mehr spannende Auto-Themen finden Sie im kostenlosen Newsletter von unserem Partner 24auto.de.

Elektroauto laden: Diese zehn kommen nach 20 Minuten am Weitesten Kia EV6: 309 Kilometer. Dank moderner 800-Volt-Ladetechnik fährt das Mittelklasse-SUV aus Südkorea klar an die Spitze. Die Version mit Heckantrieb und 77,4-kWh-Akku war das einziges Modell des Testfeldes, das die 300-Kilometer-Marke knackte. Basispreis: 46.990 Euro. © weigl.biz Mercedes-Benz EQS 450+: 275 Kilometer. Die Luxuslimousine für mindestens 107.326 Euro holt aus der verwendeten 400-Volt-Technik dank präzisem Lade- und Temperatur-Management das Optimum heraus. Getestet wurde die Long-Range-Version mit 108-kWh-Akku und Heckantrieb. © Deniz Calagan/Mercedes-Benz AG BMW iX: 273 Kilometer. Das große Elektro-SUV trat als xDrive50 mit serienmäßigem Allradantrieb zum Test in der Oberklasse-Kategorie an – und mit mächtigem 105,2-kWh-Akku. Der Basispreis des mächtigem Stromers liegt bei 84.600 Euro. © Uwe Fischer/BMW Hyundai Ioniq 5: 272 Kilometer. Das südkoreanische SUV ist technisch mit dem Testsieger Kia EV6 verwandt, und nutzt dieselbe schnelle 800-Volt-Technik. Die sparsamere Heckantriebsversion kostet ab 43.900 Euro, getestet wurde die Ausführung mit 72,6-kW-Akku für 4.000 Euro Aufpreis. © Dino Eisele/Hyundai Porsche Taycan GTS Porsche Taycan: 271 Kilometer. In der Oberklasse lagen die Testwerte relativ dicht beieinander. In der Version GTS fährt der Elektro-Porsche (Basispreis 86.733 Euro) mit 93,4-kWh-Akku nur knapp hinter den Klassenbesten her, er kann ebenfalls mit 800 Volt laden. © Porsche AG Audi e-tron GT quattro Audi e-tron GT quattro: 237 Kilometer. Der viertürige, Elektrosportler mit Allradantrieb basiert auf dem Porsche Taycan und verfügt daher ebenfalls über schnelle 800-Volt-Technik und einen 93,4-kWh-Akku, ist aber etwas größer und geräumiger. Preis: ab 104.000 Euro. © Audi BMW i4 eDrive40 BMW i4: 235 Kilometer. Die Elektroversion der konventionell angetriebenen 4er-Reihe ist das sportlichste Modell der Mittelklasse-Wertung. Als eDrive40 kostet er ab 59.200 Euro und verfügt über einen Akku mit 83.9 kWh Kapazität. © BMW Tesla Model 3 Tesla Model 3: 221 Kilometer. Der Elektroauto-Pionier legt seit jeher mehr Wert auf Reichweite als auf schnelles Laden, was bei der Akku-Auslegung ein Zielkonflikt ist. Der Test der Long-Range-Version mit 82,1-kWh-Akku erfolgte an markeneigenen Superchargern. Basispreis des Model 3: 52.965 Euro. © Tesla Polestar 2 Polestar 2: 218 Kilometer. Die noch junge Marke gehört zum chinesischen Geely-Konzern, die Autos werden von dessen Tochter Volvo entwickelt und in China produziert. Den Polestar gibt es ab 46.495 Euro, gemessen wurde die heckgetriebene Long-Range-Version mit 78-kWh-Akku. © Polestar BMW iX3 BMW iX3: 201 Kilometer. Ein weiterer BMW nach dem bewährten Muster, ein Verbrennermodell zum Stromer umzurüsten. Das Mittelklasse-SUV kostet ab 67.300 Euro und verfügt über einen Akku mit 80 kWh Kapazität. © BMW

Und auch in anderen beliebten Urlaubsländern sieht die Lage alles andere als rosig aus. In Kroatien gibt es nur 4,4 Ladepunkte pro 100 Kilometer – also alle 25 Kilometer einen. In Italien sind es im Schnitt 5,1 Ladestationen. Gleiches gilt für die Türkei. In Griechenland stehen indes nur 1,86 Ladepunkte pro 100 Kilometer zur Verfügung. Wie auch in der Türkei ist dieser Wert vom ADAC nur geschätzt.

Rubriklistenbild: © Chromeoranhe/Imago