Kurioser Unfall in Goslar: Volvo bleibt in Mauer von Parkhaus stecken

Übers Ziel hinaus

In Goslar ist eine Frau mit ihrem Volvo durch die Mauer eines Parkhauses gefahren. Die Feuerwehr musste mit schwerem Gerät ans Werk.

Es gibt Meldungen, die sind so kurios, dass man fast nicht glauben mag, dass sie stimmen. Etwa, dass ein 25-km/h-Auto in einer 30er-Zone geblitzt wird oder dass ein Vater den BMW seines Sohnes zerlegt, damit dieser nicht betrunken fährt. Und auch in Goslar musste die Feuerwehr nun zu einem etwas ungewöhnlichem Einsatz ausrücken. Dort steckte ein Volvo in der Mauer eines Parkhauses fest.

Auslöser für den Unfall am Dienstagmorgen (14. März) war laut der Feuerwehr Goslar wohl ein Missgeschick der 42-jährigen Fahrerin. Diese war zuvor schon mit ihrem Volvo durch die geschlossene Schranke des Parkhauses gefahren, ehe sie mit dem Fahrzeug die Innenwand durchbohrte und zwischen zwei Etagen stecken blieb.

Kurioser Unfall in Goslar: Volvo bleibt in Parkhausmauer stecken

„Die Fahrerin konnte das Fahrzeug mit Unterstützung der Ersthelfer aus eigener Kraft verlassen und wurde präventiv durch den Rettungsdienst versorgt“, schreibt die Feuerwehr Goslar in ihrem Einsatzbericht. Zudem setzte der relativ neue Volvo über das integrierte E-Call-System einen Notruf ab.

+ In Goslar ist eine Volvo-Fahrerin etwas über das Ziel hinausgeschossen. © Feuerwehr Goslar

Allerdings gestaltete sich die Bergung des Fahrzeuges etwas schwierig, nicht zuletzt, weil es sich um einen Plug-in-Hybrid handelte. Mithilfe eines Notfall-Plugs sicherte die Feuerwehr die Elektrik des Volvos. Dieser war erst jüngst für solche Unfälle angeschafft worden und verhindert ein ungewolltes Wegfahren des Fahrzeugs sowie eine Gefährdung durch die Hochvoltbatterie.

Kurioser Unfall in Goslar: Feuerwehr braucht schweres Gerät, um Volvo zu bergen

Damit alleine war es jedoch noch nicht getan. Denn das Fahrzeug – das mittels Mehrzweckzuges gegen Abrutschen und Abstürze gesichert wurde – hatte sich stark in der Wand verkeilt. Ohne schweres Gerät und weitere Schäden am Auto ließ sich der Volvo nicht bergen.

Erst nach einem Entlastungsschnitt an der A-Säule konnte die Feuerwehr den Wagen aus der Parkhauswand ziehen. Der Volvo erlitt somit einen Totalschaden. Durch die Trümmer wurden auch zwei andere Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt entstand durch das Missgeschick ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Statik des Parkhauses wurde nicht beeinträchtigt.

Rubriklistenbild: © Feuerwehr Goslar