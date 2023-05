Höhergelgt

Ein Tesla mit riesigen Kutschenrädern begeistert das Netz. Doch eine Frage bleibt: Wie steigt man bitte in das Elektroauto ein?

Für viele Menschen ist das Auto ein einfaches Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen. So mancher sieht darin aber ein neues Projekt. Matthias Malmedie etwa will den Fiat Multipla cooler machen und widmet ihm immer wieder neue Videos. Einen Schritt weiter ging der YouTuber WhistlinDiesel, der einen Tesla mit riesigen 120 Zoll Rädern ausstatte.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass WhistlinDiesel sich eines solchen Projekts angenommen hat. Auch einem Dodge Charger verpasste er schon Kutschenräder. Ziel der Aktion war es, herauszufinden, ob sich das Elektroauto auch auf dem Dach fahren lässt. Und es funktionierte.

„Zeig mir, wie du ein- und aussteigst“: Tesla auf Riesen-Rädern gibt Netz Rätsel auf

Doch die XXL-Kutschenräder sorgten in den sozialen Medien für ebenso viel Aufmerksamkeit. Seit dem Upload wurde das YouTube-Video des spektakulären Umbaus rund 8,6 Millionen Mal gesehen (Stand 26. April 2023). Kein Wunder, immerhin bieten die riesigen Kutschenräder am Tesla gleich mehrere Vorteile – die WhistlinDiesel auch demonstriert. So kommt das umgebaute Elektroauto überall hin und auch ein Metall-Tor ist kein Hindernis mehr.

+ Die XXL-Räder des Teslas sind satte 120 Zoll groß. © YouTube (WhistlinDiesel)

Und auch in den sozialen Medien erkennen zahlreiche Nutzer die Vorteile. Unter einem Ausschnitt des Videos auf TikTok schreibt ein User etwa: „Man kann nicht überfahren werden und sich nicht verletzen beim Überschlagen. Ich würde sagen, Auto der Zukunft.“

YouTuber verpasst Tesla XXL-Kutschenräder – doch die Tür geht nicht mehr auf

Eine Frage taucht in den Kommentaren jedoch besonders oft auf: „Wie bist du da reingekommen?“ Denn die XXL-Räder des Teslas haben bei all den Vorteilen auch einige Nachteile. Das Elektroauto ist wegen der 120-Zoll-Felgen nun deutlich höher als mit klassischen Autoreifen. Und die Türen lassen sich nicht mehr öffnen.

„Zeig mir, wie du ein- und aussteigst“, fordert daher ein Nutzer auf TikTok. Einige der Fans des YouTubers haben aber noch einen ganz anderen Wunsch: „Ich würde gerne sehen, wie Elon Musk darauf reagiert.“

Rubriklistenbild: © YouTube (WhistlinDiesel)