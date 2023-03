Klappe zu: Autodieb wird von Frau im Kofferraum ihres Renault Twingo eingesperrt

Clevere Aktion

Ein Auto-Aufbruch ging für einen 16-Jährigen nicht gut aus. Die Halterin des Renaults erteilte dem Dieb eine Lektion. Aus der peinlichen Situation konnte ihn letztlich nur die Polizei befreien.

An Autos machen sich Kriminelle aus ganz unterschiedlichen Gründen zu schaffen: Besonders beliebt sind aktuell Katalysatoren – die können bei Schrotthändlern aufgrund der wertvollen Metalle eine Menge Geld einbringen. Aber auch andere „Ersatzteile“ von Fahrzeugen sind gefragt, wie der Besitzer eines in nur einer Nacht fast komplett demontierten BMW vor einiger Zeit schmerzhaft feststellen musste. Und natürlich gibt es auch immer noch den „klassischen Langfinger“, der sich vor allem für Wertsachen im Innenraum interessiert. So einer machte sich nun in Nordrhein-Westfalen an einem Kleinstwagen zu schaffen – doch für ihn endete der Einbruch in einer ziemlich peinlichen Situation.

Klappe zu: Frau sperrt Autodieb im Kofferraum ihres Renault Twingo ein

Wie die Polizei berichtet, gingen kurz vor Mitternacht ein 22-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau in Bedburg mit ihrem Hund spazieren. Dabei stellten sie „verdächtige Bewegungen“ im Kofferraum ihres Renault Twingo fest. Offenbar machte sich eine Person darin zu schaffen. Der Mann näherte sich dem Auto und schloss den Kofferraumdeckel, die Frau verriegelte dann blitzschnell per Funkfernbedienung das Fahrzeug – der Kriminelle saß in der Falle.

Frau sperrt Autodieb im Kofferraum ein – Polizei befreit 16-Jährigen

Laut den Beamten hatte der Tatverdächtige – ein 16-Jähriger – offenbar mit einem Werkzeug das Schiebedach des französischen Kleinstwagens aufgebrochen und anschließend Handschuhfach und Kofferraum durchwühlt. Aus Letzterem befreiten ihn schließlich dann Polizeibeamte, die auch noch eine Zange als vermeintliches Tatwerkzeug sicherstellten. Der 16-Jährige wurde seinen Erziehungsverantwortlichen übergeben.

Jetzt muss sich der 16-Jährige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. In den USA hätte er übrigens relativ leicht entkommen können – denn dort ist es vorgeschrieben, dass sich ein Kofferraum von innen entriegeln lässt.

Rubriklistenbild: © Panthermedia/Imago