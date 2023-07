JP Kraemer besucht Goodwood Festival of Speed – mit neuer Freundin

Vlog auf YouTube

In seinem neusten Video zeigt sich JP Kraemer gut gelaunt mit seiner neuen Freundin auf dem Goodwood Festival of Speed. Sehr zur Freude seiner Fans.

So gut das Jahr 2022 für Jean Pierre „JP“ Kraemer begann, so schwierig endete es für ihn. Im Oktober wurde seine Autismus-Diagnose öffentlich und nur einen Tag später der nächste Schock: Der Dortmunder Auto-Tuner verkündete auf Instagram das Beziehungsaus mit seiner damaligen Freundin Millie. Und auch 2023 starte nicht nach Plan, denn Hacker kaperten seinen YouTube-Kanal „JP Performance“. Doch jede Pechsträhne endet einmal und auch für JP Kraemer geht es wieder bergauf. Auch privat, denn der 42-Jährige ist wieder vergeben.

Entsprechende Gerüchte hatte er unlängst auf Instagram angeheizt. In seinem neuen Video vom Goodwood Festival of Speed, präsentiert er seine neue Freundin erstmals seinen Fans. Wer die neue Frau an seiner Seite ist und was die Fans des Auto-Tuners von ihr halten, erfahren Sie auf 24auto.de.