Cyber-Angriff

Schock für den Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer: Hacker haben seinen YouTube-Kanal JP Performance übernommen. Er warnte deshalb seine Fans.

Es ist wohl der Alptraum für jeden YouTuber: Hacker übernehmen den Account – und löschen die hochgeladenen Videos. Und man selber kann einfach nur zuschauen. Genau das ist nun dem Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer (42) passiert. In einer Instagram-Story meldete sich der verzweifelte Tuner, der vor nicht allzu langer Zeit seine Autismus-Diagnose öffentlich machte, zu Wort. „Wir sind gehackt worden, was wirklich, wirklich geisteskrank ist“, sagte der Dortmunder in dem kurzen Clip. „Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen.“

„Es ist wirklich ernst“: YouTube-Kanal von JP Kraemer gehackt

Der Tuner gehört zu den populärsten deutschen YouTubern, sein Kanal hat knapp 2,3 Millionen Abonnenten. Doch zumindest vorübergehend, waren seine unzähligen Auto-Videos verschwunden, stattdessen liefen dubiose Streams zum Thema Kryptowährungen – unter anderem war auch Elon Musk zu sehen. JP Kraemer (der kürzlich verkündete, er traue sich zu, Bundeskanzler zu sein) versuchte, Schlimmeres zu verhindern und warnte seine Zuschauer: „Der Stream, der da läuft... Nicht kucken! Und auch nirgendwo draufklicken, das ist ganz wichtig.“

YouTube-Kanal von JP Kraemer gehackt – Nicht das erste Promi-Opfer von Cyber-Angriffen

Statt des JP-Logos zeigte der Kanal plötzlich ein Tesla-Logo und wurde in @theteslaworld umbenannt. „Wir sind da schon dran, dass das so schnell wie möglich geklärt wird“, sagte JP Kraemer. „Aber es ist wirklich ernst und wirklich sch....“. Es ist nicht der erste Fall dieser Art: Erst kürzlich hatten Hacker sich den YouTube-Kanal von Tanzverbot (rund 1,1 Millionen Abonnenten) unter den Nagel gerissen, bereits im Frühjahr 2022 hatte es Julien Bam (mehr als acht Millionen Follower auf drei Kanälen) erwischt – seine Videos wurden gelöscht.

YouTube-Kanal von JP Kraemer gehackt – aktuell läuft es nicht ganz rund beim Tuner

Nun hat es also Autotuner JP Kraemer erwischt. Wie groß der Schaden ist – und ob der Tuner inzwischen wieder die Kontrolle über seinen Kanal hat, ist noch nicht bekannt. Inzwischen sind jedenfalls wieder Videos aufrufbar. Aktuell läuft es nicht ganz rund beim Dortmunder Tuner: Kürzlich hatte er sich den Zorn von vielen Fans zugezogen, die seinen „Carlender“ zum vollen Preis gekauft hatten – denn schon wenige Wochen später, verkaufte er ihn mit riesigem Rabatt. Und auch bei seinen Modellautos ging nicht alles glatt: Viele Käufer mussten lange auf ihr Exemplar warten, einige Autos kamen auch kaputt an. In einem Video entschuldigte sich der Tuner dafür – beim nächsten Modell soll nun alles besser werden, eine passende Partnerfirma hat er offenbar schon gefunden.

